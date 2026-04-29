Riccardo Cocciante torna in tour: le date di Venezia e Siracusa e la partecipazione al Primo Maggio

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Redazione 29 Aprile 2026 - 13:38

Riccardo Cocciante

Riccardo Cocciante torna protagonista della scena musicale italiana: atteso al Concerto del Primo Maggio di Roma e in tour nelle location più suggestive della penisola. Il celebre compositore, icona internazionale tra tradizione operistica e pop-rock, presenterà i brani del nuovo album “Ho vent’anni con te” in una serie di live estivi che toccheranno tappe prestigiose come Piazza San Marco a Venezia e il Teatro Greco di Siracusa.

L’artista Riccardo Cocciante si prepara a una stagione ricca di impegni, a partire dalla sua partecipazione al Concerto del Primo Maggio di Roma. L’evento, promosso dai sindacati Cgil, Cisl e Uil, quest’anno pone al centro il tema del lavoro dignitoso e delle nuove tutele nell’era dell’intelligenza artificiale. Per Cocciante si tratta di un ritorno significativo dopo l’esibizione di quattro anni fa con il cast di Notre Dame de Paris.

Il tour estivo: tra Venezia e Siracusa

Durante i mesi estivi, Cocciante sarà protagonista di un tour che toccherà luoghi simbolo dell’arte e della storia italiana. Le date più attese includono:

  • Venezia: il 25 giugno nella cornice di Piazza San Marco.
  • Siracusa: il 30 giugno presso il millenario Teatro Greco.

I biglietti per questi appuntamenti sono già disponibili presso i circuiti online e i punti vendita autorizzati.

Un profilo artistico internazionale

Nato a Saigon da padre italiano e madre francese, Riccardo Cocciante incarna uno stile cosmopolita che gli ha permesso di incidere oltre 40 album cantando in tre lingue diverse e dominando le classifiche europee e latinoamericane. La sua carriera è stata segnata da successi mondiali come:

  • Notre Dame de Paris: opera moderna rappresentata in 9 lingue.
  • Produzioni successive: lavori come Le Petit Prince e Giulietta e Romeo, che lo hanno consacrato tra i pochi autori capaci di fondere pop-rock e opera in una dimensione globale.

Recentemente l’artista ha pubblicato “Ho vent’anni con te”, una raccolta di dodici brani inediti nati da collaborazioni autoriali storiche e rimasti a lungo nel cassetto.

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