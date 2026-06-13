Catania, la Polizia di Stato promuove la donazione di sangue il 16 e 17 giugno

L’iniziativa «Dona sangue, salva una vita» della Polizia Stradale e dell’Associazione San Marco: il 16 e 17 giugno in via Caruso, con infopoint e autoemoteca.

Donare il sangue è un gesto semplice che può salvare una vita. Ed è proprio per ricordarlo che la Polizia di Stato di Catania scende in campo con l’iniziativa solidale «Dona sangue, salva una vita», pensata per sensibilizzare i cittadini sull’importanza della donazione, soprattutto in un periodo delicato come quello estivo.

A promuovere la campagna è la Polizia Stradale di Catania, che ha accolto l’appello dell’Associazione San Marco Donatori Volontari Sangue, organizzando insieme due giornate dedicate alla raccolta. Un impegno coerente con il ruolo di prossimità delle forze dell’ordine, da sempre vicine ai cittadini anche al di fuori dei compiti istituzionali.

Due giornate: il 16 e 17 giugno in via Caruso

L’appuntamento è fissato per il 16 e 17 giugno nella sede della Polizia Stradale di via Caruso. Martedì 16 giugno sarà allestito un Infopoint, dove sarà possibile ricevere informazioni sulla donazione e sul suo significato. Mercoledì 17 giugno, invece, a partire dalle ore 8, si entrerà nel vivo con gli screening e le donazioni vere e proprie, grazie alla presenza di un’autoemoteca, l’unità mobile attrezzata per il prelievo.

Perché donare, soprattutto d’estate

La scelta del periodo non è casuale. Durante l’estate, per ragioni fisiologiche e per il calo delle presenze legato alle vacanze, si registra spesso una riduzione delle scorte di sangue negli ospedali, proprio quando il bisogno dei pazienti resta invariato. Per questo ogni donazione, in questi mesi, vale ancora di più.

Con «Dona sangue, salva una vita», la Polizia di Stato e l’Associazione San Marco rinnovano così l’invito alla cittadinanza a compiere un gesto concreto di altruismo e generosità, capace di fare davvero la differenza nella vita di chi ne ha bisogno.