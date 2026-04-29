One Day Music Festival 2026: presentato il piano operativo per il 1° maggio a Catania

Il litorale di Catania si prepara ad accogliere l’edizione 2026 del One Day Music Festival, la kermesse musicale che ogni 1° maggio trasforma l’Afrobar “La Playa” nel cuore pulsante dell’intrattenimento del Sud Italia. Con una crescita record che ha portato l’evento dalle 2.000 presenze degli esordi alle oltre 20.000 dello scorso anno, il festival si conferma un asset strategico per il turismo e l’economia del territorio etneo, coniugando una line-up internazionale di alto profilo con un impegno concreto verso la sostenibilità ambientale e l’innovazione sonora.

Il One Day Music Festival taglia il traguardo dei diciassette anni di storia, consolidandosi come uno degli appuntamenti più rilevanti nel panorama musicale nazionale. Nato nel 2009, il festival ha vissuto un’evoluzione esponenziale, intercettando i gusti delle nuove generazioni e trasformando la spiaggia della Playa in un palcoscenico unico, dove la musica fa da collante tra il Mar Ionio e la sagoma dell’Etna.

Il fondatore, Luigi Santonocito, descrive l’iniziativa come “adrenalina pura”, ricordando i traguardi raggiunti nel biennio 2022-2023 con due sold-out consecutivi da 18.000 biglietti venduti, cifra poi superata nel 2025 con oltre 20.000 presenze. L’evento muove una macchina organizzativa imponente che coinvolge tra le 300 e le 400 persone tra lavoratori e fornitori, generando ricadute economiche significative per l’intero indotto cittadino. Il pubblico, composto per il 70% da giovani provenienti da fuori provincia, conferma la vocazione turistica della manifestazione, che attrae prevalentemente un target tra i 16 e i 26 anni, estendendosi però fino ai 35 anni.

Sostenibilità e Innovazione Culturale

Non solo musica, ma anche responsabilità civile: il festival aderisce a un rigido protocollo della Sicily Music Conference per minimizzare l’impatto ambientale. Tra le misure adottate spicca l’eliminazione totale della plastica monouso, sostituita da bicchieri riutilizzabili brandizzati, unitamente a massicci interventi di pulizia dell’area costiera effettuati sia prima che dopo l’evento. Sul piano artistico, la kermesse si configura come un laboratorio culturale in continua trasformazione, capace di spaziare dai suoni mainstream alla ricerca di nuove tendenze sonore. L’edizione 2026 si svilupperà su tre palchi tematici – “SunDance”, “Spring Arena” e “Vulkano Stage” – ospitando una line-up eterogenea che include icone dell’urban italiano, della techno e della scena underground. Tra i nomi più attesi figurano Tony Effe, Nitro, Luca Agnelli, Tancredi, Ele A, L’Elfo, Diss Gacha e molti altri, pronti a dare vita a una maratona di suoni che inizierà la mattina del 1° maggio.

I biglietti per l’edizione 2026 sono disponibili su: https://www.ticketsms.it/event/One-Day-Music-Festival-2026-Catania-Afrobar-01-05-2026