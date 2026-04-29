Forza Italia Sicilia: Nino Minardo lancia l’iniziativa per i giovani iscritti a fine maggio

Forza Italia punta sulle nuove generazioni, a fine maggio un grande evento in Sicilia per i giovani azzurri: «Costruiamo il futuro». Il commissario regionale Nino Minardo, dopo un incontro a Roma con il segretario nazionale Simone Leoni, annuncia un’iniziativa dedicata alla formazione della nuova classe dirigente; il movimento giovanile siciliano, guidato da Fabrizio Tantillo e dal vicesegretario nazionale Antonio Montemagno, si schiera al fianco della nuova sfida lanciata dal partito.

Il commissario regionale di Forza Italia in Sicilia, Nino Minardo, ha annunciato la programmazione di un’importante iniziativa politica per la fine di maggio interamente dedicata ai giovani iscritti dell’Isola. La decisione è stata formalizzata oggi durante un incontro a Roma con il segretario nazionale dei Giovani di Forza Italia, Simone Leoni.

Formazione e radicamento territoriale

Secondo Minardo, la vitalità di un partito dipende strettamente dalla sua capacità di generare prospettive per le nuove leve. «Forza Italia continuerà ad essere il luogo dove le nuove generazioni trovano spazio, ascolto e opportunità di crescita politica», ha dichiarato il commissario, sottolineando l’urgenza di formare una classe dirigente preparata e radicata nei territori. L’obiettivo dichiarato è quello di superare la mera gestione del presente per interpretare i bisogni reali della Sicilia con risposte concrete.

Il sostegno del movimento giovanile

Il segretario nazionale Simone Leoni ha accolto con entusiasmo la proposta, definendola un segnale prezioso di rinnovamento e attenzione. All’iniziativa di fine maggio hanno già confermato la propria presenza i vertici del movimento giovanile azzurro:

Antonio Montemagno: vicesegretario nazionale dei giovani di Forza Italia.

vicesegretario nazionale dei giovani di Forza Italia. Fabrizio Tantillo: segretario regionale dei giovani siciliani.

L’evento rappresenterà la prima grande iniziativa politica della gestione Minardo in Sicilia, segnando una direzione chiara verso l’investimento sul capitale umano e politico delle nuove generazioni.