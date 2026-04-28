Palermo, Fondazione HEAL Italia e ASP siglano intesa per la medicina di precisione

La medicina del futuro parte da Palermo: al via “Providentia”, la campagna nazionale di HEAL Italia per la prevenzione personalizzata. Presso il Complesso Monumentale dello Steri, la Fondazione ha presentato un nuovo modello sanitario basato su genomica e intelligenza artificiale, siglando un protocollo d’intesa con l’ASP di Palermo per potenziare gli screening oncologici e i test genetici precoce; l’obiettivo è trasformare la sanità attraverso big data e tecnologie avanzate per anticipare l’insorgenza delle patologie.

Palermo si trasforma nel baricentro della medicina di precisione con il lancio di “Providentia”, l’iniziativa della Fondazione HEAL Italia dedicata alla cultura della prevenzione su misura. Presentata allo Steri, la campagna promuove il concetto di pro-videre (vedere prima), utilizzando intelligenza artificiale, genomica e big data per intercettare il rischio di malattie prima che si manifestino.

L’alleanza strategica con l’ASP di Palermo

Un momento centrale dell’evento è stato la firma di un accordo di collaborazione scientifica tra HEAL Italia e l’ASP Palermo. L’intesa mira a implementare percorsi avanzati di prevenzione, con un focus specifico sull’ambito oncologico: l’utilizzo di test genetici permetterà di individuare precocemente la predisposizione a determinate patologie, mettendo al centro le caratteristiche biologiche uniche di ogni cittadino. Il direttore generale dell’ASP, Alberto Firenze, ha sottolineato come questo protocollo sia fondamentale per introdurre innovazioni tecnologiche direttamente nella pratica clinica quotidiana.

PNRR e le “Officine” della salute

Nata nell’ambito del PNRR NextGenerationEU, la Fondazione HEAL Italia coordina una rete che unisce università, ospedali e imprese in undici regioni italiane. Il modello si basa sulle “Officine per la Medicina di Precisione”, nodi operativi che integrano competenze digitali e cliniche per accelerare le diagnosi di patologie rare, croniche e tumorali, tra cui neoplasie al pancreas, mammella e colon.

Palermo laboratorio della sanità predittiva

Per tre giorni, il capoluogo siciliano ospiterà conferenze e attività divulgative per rendere accessibili temi complessi come la medicina predittiva e la sostenibilità del sistema sanitario. La sfida di “Providentia” è innanzitutto culturale: sensibilizzare cittadini e istituzioni sulla possibilità di intervenire tempestivamente grazie a strumenti scientifici sempre più accurati, riducendo la frammentazione della ricerca e potenziando la prevenzione su scala nazionale.