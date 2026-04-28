Federalberghi Sicilia: Nico Torrisi rieletto presidente per il quinquennio 2026-2031

Nico Torrisi confermato alla guida di Federalberghi Sicilia: mandato di altri cinque anni per il presidente uscente. L’elezione, avvenuta oggi per acclamazione durante l’assemblea regionale a Catania, vede Rosa Di Stefano nel ruolo di vicepresidente vicaria; Torrisi sottolinea il momento positivo del comparto turistico nell’Isola: «Siamo un settore di primaria importanza che produce ricchezza, occupazione e valorizza le bellezze della nostra regione».

Nico Torrisi continuerà a guidare Federalberghi Sicilia per il prossimo quinquennio. La conferma è giunta oggi a Catania, dove l’Assemblea regionale, riunendo tutte le associazioni territoriali dell’Isola, ha votato all’unanimità per acclamazione la prosecuzione del suo mandato. Insieme a lui, è stata eletta Rosa Di Stefano nel ruolo di vicepresidente vicario.

La nuova squadra di vertice

L’assetto dell’associazione si completa con una squadra di vicepresidenti rappresentativa delle diverse aree del territorio siciliano:

Vicepresidenti: Christian Del Bono, Rosario Dibennardo, Antonio Marino, Francesco Picarella, Francesco Randone e Gerhard Schuler.

Christian Del Bono, Rosario Dibennardo, Antonio Marino, Francesco Picarella, Francesco Randone e Gerhard Schuler. Giunta: eletti Pierpaolo Biondi, Giovanni Damiano Lombardo, Giovanni Occhipinti, Giuseppe Minniti Traina e Antonio Tommasi.

eletti Pierpaolo Biondi, Giovanni Damiano Lombardo, Giovanni Occhipinti, Giuseppe Minniti Traina e Antonio Tommasi. Presidenti Onorari: confermati Giuseppe Neri e Giuseppe Trefiletti.

Il commento di Torrisi: «Turismo comparto in grande salute»

Torrisi, nell’esprimere gratitudine per la rinnovata fiducia, ha posto l’accento sul valore strategico dell’ospitalità alberghiera per l’economia siciliana. «Rappresentiamo tanti operatori di