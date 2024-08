Regione: Barbagallo e Savarino sono i due nuovi assessori

Salvatore Barbagallo e Giuseppa Savarino sono i due nuovi assessori del governo regionale siciliano. Li ha appena nominati il presidente della Regione, Renato Schifani. Barbagallo, professore ordinario di Idraulica agraria e sistemazioni idraulico-forestali all’Università di Catania, prende il posto di Luca Sammartino e avrà la delega di assessore all’Agricoltura, sviluppo rurale e pesca mediterranea. Savarino, avvocata e deputata regionale, già presidente della commissione Ambiente dell’Ars, subentra a Elena Pagana e si occuperà di Territorio e ambiente. Domani alle 15 i due nuovi assessori giureranno davanti ai deputati dell’Assemblea regionale siciliana.

“Ringrazio il presidente della Regione Renato Schifani, il vice premier Matteo Salvini, il segretario regionale della Lega Nino Germanà e il gruppo parlamentare della Lega all’Ars per la fiducia riposta nei miei confronti. La mia azione si svilupperà in piena continuità con il mio predecessore Luca Sammartino. del quale ho apprezzato, nella qualità di suo consulente, la capacità, l’impegno e l’incisività nella sua azione di governo”. Lo dice il neo assessore all’Agricoltura, allo sviluppo rurale e alla pesca mediterranea della Regione Siciliana, Salvatore Barbagallo.

“In un momento così difficile per l’agricoltura siciliana, cercherò di affrontare nel miglior modo possibile le numerose criticità che stanno attanagliando il comparto agricolo – prosegue -. In particolare tenterò di effettuare una adeguata programmazione a breve e medio termine per migliorare l’approvvigionamento idrico dei sistemi irrigui collettivi siciliani partendo dal grande lavoro svolto finora nella programmazione e nella ricerca di finanziamenti per realizzare nuove infrastrutture idriche a servizio dell’agricoltura siciliana. La situazione non è semplice, soprattutto in relazione al lungo periodo di siccità che stiamo vivendo, ma abbiamo tutte le capacità necessarie per uscirne e migliorare il settore. Il confronto con le organizzazioni di categoria e i rappresentanti dei lavoratori costituirà un momento fondamentale della mia azione di governo”.