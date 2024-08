Regione: Schifani, “la Vicepresidenza non all’ordine del giorno”

Dopo il rimpasto estivo della Giunta Schifani, che ha visto l’ingresso di tre nuovi assessori (Alessandro Dagnino all’Economia in sostituzione di Marco Falcone, ora eletto a Bruxelles, Giusy Savarino al Territorio e Ambiente in sostituzione della collega di partito Elena Pagana, e Salvatore Barbagallo all’Agricoltura in sostituzione del dimissionario Luca Sammartino), l’attenzione si è spostata sulla figura del Vice Presidente della Regione siciliana.

Nelle ultime ore, si è diffuso un toto nomine con diverse indiscrezioni che vedevano Alessandro Aricò e Roberto Di Mauro come possibili candidati. Tuttavia, il presidente Renato Schifani, contattato telefonicamente dall’agenzia Italpress, ha smentito queste voci, affermando: “Al momento il Vice Presidente della Regione non è all’ordine del Giorno”.