Ma quale Eurospin, da MD a 99 centesimi il prodotto che ha già fatto impazzire tutti | Spintoni e insulti alle casse, è l’inferno

L’aumento dei prezzi alimentari continua a pesare sulle famiglie italiane, ma c’è chi trova il modo di risparmiare davvero.

Negli ultimi due anni, fare la spesa in Italia è diventato sempre più complicato. Il carrello della spesa si riempie meno, ma il conto alla cassa cresce. L’inflazione, i rincari energetici e i costi della logistica hanno fatto lievitare i prezzi, mettendo in difficoltà milioni di famiglie. Pane, latte, pasta, verdure: nulla è escluso da questo trend preoccupante.

Secondo i dati Istat, nel 2024 una famiglia media italiana ha speso circa il 13% in più per i generi alimentari rispetto all’anno precedente. Un incremento che si traduce in centinaia di euro in più all’anno, costringendo molti a modificare le proprie abitudini di consumo. Si compra meno carne, si scelgono marche meno note e si punta sempre più sulle offerte.

In questo scenario, i volantini dei supermercati sono diventati quasi oggetti sacri. Ogni settimana, milioni di italiani li sfogliano in cerca dell’affare perfetto, confrontano prezzi, fanno liste mirate e scelgono dove andare a fare la spesa solo in base agli sconti. Le strategie di risparmio sono diventate vere e proprie tattiche di sopravvivenza.

Ma c’è un supermercato che, più di tutti, sembra aver capito come attirare i clienti in modo concreto: MD. Non si tratta solo di ribassi momentanei o promozioni su prodotti poco utili, ma di vere occasioni che rendono la spesa un’esperienza vantaggiosa e sorprendente.

L’offerta che ha mandato tutti nel panico

Da MD, le offerte sono diventate un appuntamento fisso per chi vuole fare economia senza rinunciare alla qualità. Ogni settimana il volantino viene atteso come una sorta di oracolo domestico, capace di determinare cosa finirà nel frigorifero di casa. E stavolta, per il mese di luglio, c’è una promozione che ha lasciato tutti a bocca aperta.

Dal 1° al 13 luglio, MD ha lanciato una campagna sconti che include non solo alimentari ma anche prodotti per la casa e utensili. Ma è un articolo in particolare che sta facendo il giro dei social e mandando in tilt le casse dei punti vendita.

Ecco cosa sta facendo impazzire tutti

Il protagonista assoluto dell’offerta è un prodotto semplice ma amatissimo: la confezione con due tramezzini tonno e maionese, in vendita a soli 0,99€. Un prezzo che ha scatenato il passaparola, generando file alle casse, scaffali svuotati e anche qualche spinta di troppo, come raccontato da diversi utenti sui social.

Il successo è dovuto non solo al prezzo irrisorio, ma anche alla praticità del prodotto: perfetto per una pausa pranzo veloce, un pic-nic o una cena last minute. Attenzione, però: le scorte sono limitate, e con questo livello di entusiasmo, potresti non trovarlo già più sugli scaffali.