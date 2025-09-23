Tamajo: “La Sicilia vuole essere protagonista del cambiamento digitale”

Segui Cataniaoggi su Google News
Redazione 23 Settembre 2025 - 18:35

«L’intelligenza artificiale non è più il futuro, è il presente: chi non avrà il coraggio di confrontarsi con questa rivoluzione rischia di restare escluso dal sistema produttivo. La Sicilia, invece, vuole essere protagonista di questo cambiamento». Con queste parole l’assessore regionale alle Attività produttive, Edy Tamajo, ha presentato l’evento “IA: idee al servizio delle imprese siciliane”, in programma domani a partire dalle 9 al Marina Convention Center – Molo trapezoidale di Palermo.

L’iniziativa, voluta dal governo Schifani, ha l’obiettivo di accompagnare le imprese siciliane nel percorso di transizione digitale e di valorizzare l’intelligenza artificiale come leva per la crescita economica dell’Isola. «Il nostro compito – ha aggiunto Tamajo – è fornire strumenti, conoscenze e occasioni di confronto per rendere la Sicilia competitiva a livello nazionale e internazionale. Per questo abbiamo chiamato a raccolta istituzioni, aziende e mondo accademico: solo facendo sistema sarà possibile creare un ecosistema dell’innovazione realmente efficace».

L’evento, organizzato dall’assessorato regionale alle Attività produttive in collaborazione con Formez, sarà un momento di incontro e confronto tra istituzioni, imprese e realtà accademiche. Al centro, il ruolo del sistema pubblico come facilitatore e hub tecnico-culturale a supporto delle aziende locali impegnate nell’innovazione tecnologica.

Regione, in arrivo straordinari, premi e bonus per diecimila dipendenti

Redazione 22 Settembre 2025 - 16:35

Sicilia, oggi la firma per i termovalorizzatori di Palermo e Catania: lavori al via nel 2026, impianti pronti nel 2028

Redazione 22 Settembre 2025 - 15:08

Regione Siciliana, Luca Sammartino torna all’Agricoltura: decreto firmato da Schifani

Redazione 22 Settembre 2025 - 14:42

“Bellini-Paganini, un dialogo (im)possibile”: al Teatro Vittorio Emanuele di Messina il confronto tra due giganti della musica

Redazione 22 Settembre 2025 - 08:05
Se sei povero, devi pagare

Sicilia capofila: una nuova legge regionale per la dignità degli anziani

Redazione 22 Settembre 2025 - 06:41

Rosario Livatino, il “giudice ragazzino” che scelse di restare uomo giusto

Alfio Musarra 21 Settembre 2025 - 06:39

Ultimissime

Tamajo: “La Sicilia vuole essere protagonista del cambiamento digitale”

Redazione 23 Settembre 2025 - 18:35

Biancavilla, dal 10 al 12 ottobre la quarta edizione di “Etna Wine Forum”

Redazione 23 Settembre 2025 - 16:35

Archeologia, cinema e ambiente: a Catania la prima edizione di “Archeofilm”

Redazione 23 Settembre 2025 - 15:35

Paolo Fresu: «La Norma è già jazz, io le ho soltanto dato un’altra voce»

Redazione 23 Settembre 2025 - 11:38

Catania, abbigliamento sportivo senza pagare: 35enne denunciato per tentata rapina

Redazione 23 Settembre 2025 - 11:32