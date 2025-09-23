Tamajo: “La Sicilia vuole essere protagonista del cambiamento digitale”

«L’intelligenza artificiale non è più il futuro, è il presente: chi non avrà il coraggio di confrontarsi con questa rivoluzione rischia di restare escluso dal sistema produttivo. La Sicilia, invece, vuole essere protagonista di questo cambiamento». Con queste parole l’assessore regionale alle Attività produttive, Edy Tamajo, ha presentato l’evento “IA: idee al servizio delle imprese siciliane”, in programma domani a partire dalle 9 al Marina Convention Center – Molo trapezoidale di Palermo.

L’iniziativa, voluta dal governo Schifani, ha l’obiettivo di accompagnare le imprese siciliane nel percorso di transizione digitale e di valorizzare l’intelligenza artificiale come leva per la crescita economica dell’Isola. «Il nostro compito – ha aggiunto Tamajo – è fornire strumenti, conoscenze e occasioni di confronto per rendere la Sicilia competitiva a livello nazionale e internazionale. Per questo abbiamo chiamato a raccolta istituzioni, aziende e mondo accademico: solo facendo sistema sarà possibile creare un ecosistema dell’innovazione realmente efficace».

L’evento, organizzato dall’assessorato regionale alle Attività produttive in collaborazione con Formez, sarà un momento di incontro e confronto tra istituzioni, imprese e realtà accademiche. Al centro, il ruolo del sistema pubblico come facilitatore e hub tecnico-culturale a supporto delle aziende locali impegnate nell’innovazione tecnologica.