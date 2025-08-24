Sicilia in fermento: investimenti, sport e nuove sfide tra rinascita e futuro

La Sicilia sta vivendo una stagione di straordinario fermento. Una terra che per decenni è stata raccontata soprattutto attraverso le ferite della mafia e dell’emigrazione, oggi si scopre protagonista di un riscatto che parte dagli investimenti, dallo sport e dai media. Il segnale più evidente è che imprenditori e capitali, spesso nati lontano, stanno scegliendo di scommettere proprio su quest’isola. Un esempio arriva dal mondo dei monopattini elettrici: Salvatore Palella un giovane manager siciliano emigrato in America ha deciso di puntare su Catania con l’acquisizione del quotidiano storico “La Sicilia”, con l’ambizione di trasformarlo in un giornale nazionale. Non un sogno campato in aria, ma un progetto che ha già solide fondamenta: una redazione rinnovata, giovani firme e professionisti di primo piano. È la conferma che, oggi, in Sicilia nulla è impossibile e la Sicilia stessa ha la consapevolezza di poter recitare un ruolo da protagonista.

Il fermento riguarda anche lo sport, da sempre specchio e leva di crescita sociale. A Catania l’imprenditore australiano Ross Pelligra ha rilanciato il calcio etneo con investimenti importanti e con un progetto che va oltre lo stadio, guardando alle infrastrutture e alla valorizzazione del territorio. A Trapani, invece, il romano Valerio Antonini ha messo radici forti e chiare. Dopo aver costruito una carriera internazionale nel trading di materie prime, con collaborazioni con multinazionali e persino con Diego Armando Maradona, Antonini ha scelto la Sicilia come terra su cui investire e restituire valore. La sua è una scommessa coraggiosa in un territorio segnato dal dominio mafioso di Matteo Messina Denaro, oggi libero dalla sua ombra e desideroso di rinascere.

Antonini ha acquisito il Trapani Calcio, riportandolo in Serie C in appena una stagione, e il Trapani Shark, rilanciato fino alla Serie A del basket italiano. Accanto allo sport, ha fondato Sport Invest Srl e creato spazi di aggregazione come il TClub Store, un luogo non solo per tifosi, ma per famiglie e giovani, perché lo sport – come la scuola – è uno degli strumenti più efficaci per contrastare la mafia e favorire la crescita culturale e civile. Non si è fermato qui. Antonini ha investito anche nella comunicazione, rilevando l’emittente televisiva Telesud con l’obiettivo di trasformarla in un canale di respiro nazionale, dedicato non solo allo sport ma anche a cultura e informazione. E, da ultimo, ha scelto di scendere in campo in politica con il movimento “Futuro”, un nome che già da solo evoca il senso del progetto: dare una nuova prospettiva a Trapani e, a cascata, a tutta la Sicilia. Il suo debutto alla Baia dei Mulini ha già raccolto adesioni, compreso l’ingresso di un consigliere comunale che segna l’avvio della rappresentanza istituzionale. «Abbiamo dimostrato che lo sport può essere un traino decisivo – ha dichiarato Antonini – ma servono anche infrastrutture e una programmazione seria. Trapani oggi non è vivibile, ma sento la responsabilità di cambiarla». Parole che vanno oltre lo sport e che mettono in evidenza una visione politica che mira a intrecciare imprenditoria, cultura e sociale.

La Sicilia che si muove, insomma, è fatta di storie diverse ma complementari: l’imprenditore dei monopattini che vuole trasformare La Sicilia in un quotidiano nazionale, Pelligra che rilancia il calcio catanese, Antonini che intreccia sport, media e politica. Tutti segnali di un’isola che non si arrende alla retorica della rassegnazione, ma che anzi sceglie di riscrivere la propria narrazione. Ovviamente, questi protagonisti hanno deciso di investire in Sicilia, ma non dimentichiamo i tanti imprenditori che non hanno mai mollato, continuando a credere e a lavorare qui: dalla grande distribuzione al commercio, fino ai tesori della nostra terra, come il vino e i prodotti agricoli e alimentari che fanno impazzire il mondo intero e ci rendono motivo di orgoglio e ammirazione. Oggi la Sicilia è al centro di attenzioni, investimenti e progetti di respiro nazionale e internazionale. Non si tratta solo di business, ma di una sfida culturale: fare dell’isola un laboratorio di rinascita, capace di trasformare debolezze storiche in nuove opportunità.