Crédit Agricole: utile globale di 2,1 miliardi e ricavi per 10 miliardi nel primo trimestre 2026

Il Gruppo Crédit Agricole archivia un primo trimestre 2026 di solida crescita, trainato dalle ottime performance del mercato italiano e dai ricavi globali che toccano i 10 miliardi di euro. In Italia, che si conferma il secondo mercato domestico del Gruppo, l’utile netto aggregato ha raggiunto i 525 milioni di euro al 31 marzo; l’istituto rafforza il proprio impegno nel Paese con oltre 100 miliardi di euro di finanziamenti a sostegno dell’economia, operando attraverso una rete integrata di 1.600 punti vendita e 16.100 collaboratori per servire 6 milioni di clienti.

Il Gruppo Crédit Agricole ha chiuso il primo trimestre del 2026 con risultati finanziari di assoluto rilievo a livello globale, registrando ricavi pari a 10 miliardi di euro. La performance complessiva ha portato a un utile netto di pertinenza di 2,1 miliardi di euro, consolidando la posizione del Gruppo tra i primi dieci istituti bancari al mondo con una base di 12,1 milioni di soci e una presenza operativa in 46 Paesi.

Il successo nel mercato italiano

L’Italia si conferma il secondo mercato domestico per importanza strategica, contribuendo in modo significativo ai risultati della casa madre. Al 31 marzo 2026, il risultato netto aggregato delle attività in Italia è stato di 525 milioni di euro. La struttura del Gruppo nel Paese garantisce un’operatività ampia e capillare grazie a:

Rete e personale: circa 1.600 punti vendita distribuiti sul territorio e circa 16.100 collaboratori.

circa 1.600 punti vendita distribuiti sul territorio e circa 16.100 collaboratori. Clientela e sostegno economico: 6 milioni di clienti serviti e un volume di finanziamenti a sostegno dell’economia nazionale pari a circa 103 miliardi di euro.

Un ecosistema di servizi finanziari integrati

La forza del Gruppo risiede nella capacità di coprire tutte le linee di business attraverso società specializzate che collaborano sinergicamente con la rete commerciale. L’offerta spazia dalla banca commerciale al credito al consumo con Agos e CA Auto Bank, dal corporate & investment banking (CACIB) al comparto assicurativo rappresentato da brand come CA Vita, CA Assicurazioni e il polo PiùVera. Grande rilievo assumono anche i servizi di Asset Management con Amundi, il Wealth Management guidato da CA Indosuez e le attività di leasing e factoring, che permettono a Crédit Agricole di gestire con efficacia dai piccoli risparmi fino ai grandi patrimoni.