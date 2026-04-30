Catania, operazione della Squadra Mobile a San Cristoforo: sequestrati oltre 20 kg di droga

Maxi blitz antidroga a San Cristoforo, la Polizia di Stato smantella un deposito di stupefacenti: arrestati un catanese e un giovane di origini mauriziane. All’interno di un appartamento nel cuore del quartiere storico, la Squadra Mobile ha rinvenuto oltre 14 chili di marijuana, cocaina, hashish e persino gommosi allucinogeni alla psilocibina; l’operazione ha portato al sequestro di ingenti somme di denaro in contanti e alla scoperta di una centrale per il confezionamento delle dosi destinata al mercato cittadino.

La Polizia di Stato di Catania ha inferto un durissimo colpo al traffico di stupefacenti nel quartiere San Cristoforo, individuando un appartamento utilizzato come hub logistico per lo stoccaggio e il frazionamento della droga. Gli agenti della Squadra Mobile hanno tratto in arresto un catanese di 38 anni e un 24enne di origini mauriziane, sorpresi durante uno scambio sospetto in strada.

Il pedinamento e il primo sequestro

L’operazione è scattata quando i poliziotti hanno notato il 24enne uscire dall’abitazione e consegnare uno zaino a un uomo a bordo di un motociclo. L’immediato intervento ha permesso di recuperare all’interno dello zaino 427 grammi di marijuana, 21 di hashish e 18 di cocaina già suddivisi in dosi, oltre a 150 euro in contanti. Addosso al giovane straniero sono stati rinvenuti ulteriori 1.330 euro, altra marijuana e una carta d’identità falsa valida per l’espatrio.

La “centrale della droga” in appartamento

La successiva perquisizione domiciliare ha rivelato la reale entità del deposito, attrezzato con macchine per il sottovuoto e bilance di precisione. Il bilancio complessivo del materiale sequestrato è imponente:

Marijuana e Hashish: 14,5 chilogrammi di marijuana e 4,3 chilogrammi di hashish.

14,5 chilogrammi di marijuana e 4,3 chilogrammi di hashish. Cocaina e Derivati: 192 grammi di cocaina, circa 1,5 kg di olio di hashish (suddiviso in 292 vasetti e una bottiglietta), oltre a 685 grammi di wax.

192 grammi di cocaina, circa 1,5 kg di olio di hashish (suddiviso in 292 vasetti e una bottiglietta), oltre a 685 grammi di wax. Allucinogeni e altro: 376 grammi di gomme alla psilocibina (contenenti estratti di funghi allucinogeni) e 575 grammi di THCA.

376 grammi di gomme alla (contenenti estratti di funghi allucinogeni) e 575 grammi di THCA. Contanti: ulteriori 2.025 euro rinvenuti all’interno dei locali.

I due indagati sono stati condotti presso la casa circondariale di Piazza Lanza a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Le persone coinvolte sono da considerarsi innocenti fino a eventuale sentenza definitiva di condanna, nel pieno rispetto del principio di presunzione di innocenza. Chiunque voglia esercitare il diritto di replica può farlo nei modi e nei termini previsti dalla legge.