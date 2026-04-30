Catania: operazione interforze nel quartiere Librino contro l’illegalità diffusa e i furti di energia

Segui Cataniaoggi su Google News
Redazione 30 Aprile 2026 - 14:10

Maxi operazione interforze a Librino, scacco ai “furbetti” della corrente: scoperti 70 allacci abusivi in viale Moncada. La Polizia di Stato, insieme a Carabinieri e Guardia di Finanza, ha passato al setaccio tre palazzine del quartiere con il supporto di Vigili del Fuoco ed Enel; numerosi i residenti denunciati per furto di energia elettrica, mentre i controlli stradali hanno portato a sequestri e fermi amministrativi per gravi violazioni al Codice della Strada.

Il quartiere di Librino è stato teatro di un massiccio servizio straordinario di controllo del territorio, coordinato dal Commissariato di Pubblica Sicurezza locale. L’operazione, finalizzata al contrasto della criminalità diffusa, ha visto la partecipazione congiunta della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, con l’obiettivo specifico di colpire il fenomeno dei furti di energia elettrica.

Allacci abusivi e rischi strutturali in viale Moncada

L’attività si è concentrata in viale Moncada, dove le forze dell’ordine hanno ispezionato tre palazzine. Per accedere ai vani contatori, protetti da lucchetti e porte in ferro installati dai condomini per eludere i controlli, è stato necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco. Le verifiche, condotte con il personale tecnico dell’ENEL, hanno portato alla luce una situazione di estremo pericolo:

  • Il bilancio: accertati circa 70 allacci abusivi alla rete elettrica.
  • I rischi: i collegamenti improvvisati, privi di adeguate protezioni, costituivano un serio pericolo di incendi, cortocircuiti e sovraccarichi per l’intera struttura.
  • I provvedimenti: diversi proprietari sono stati denunciati per furto di energia elettrica; per gli immobili vuoti sono in corso indagini per risalire agli utilizzatori.

Controlli stradali e sicurezza urbana

Oltre al contrasto agli illeciti energetici, il dispositivo di sicurezza ha monitorato i flussi di traffico nei punti strategici del quartiere. Complessivamente sono state identificate 120 persone, di cui un terzo con precedenti di polizia, e controllati 58 veicoli. Sul fronte del Codice della Strada, sono emerse numerose irregolarità:

  • Sanzioni: rilevate infrazioni per mancanza di revisione, guida senza assicurazione e assenza del casco.
  • Sequestri: le autorità hanno proceduto con la sospensione dalla circolazione dei mezzi non in regola, oltre all’applicazione di fermi e sequestri amministrativi.

Le persone coinvolte sono da considerarsi innocenti fino a eventuale sentenza definitiva di condanna, nel pieno rispetto del principio di presunzione di innocenza. Chiunque voglia esercitare il diritto di replica può farlo nei modi e nei termini previsti dalla legge.

Tags: , , , , , , , , ,

Crédit Agricole: utile globale di 2,1 miliardi e ricavi per 10 miliardi nel primo trimestre 2026

Redazione 30 Aprile 2026 - 14:08

Catania, operazione della Squadra Mobile a San Cristoforo: sequestrati oltre 20 kg di droga

Redazione 30 Aprile 2026 - 14:02

Porto Empedocle, l’evento “Per aquam” tra mare, memoria e territorio

Redazione 30 Aprile 2026 - 13:56

Catania: operazione della Guardia di Finanza contro la contraffazione online nel quartiere San Cristoforo

Redazione 30 Aprile 2026 - 06:43

Riccardo Cocciante torna in tour: le date di Venezia e Siracusa e la partecipazione al Primo Maggio

Redazione 29 Aprile 2026 - 13:38

One Day Music Festival 2026: presentato il piano operativo per il 1° maggio a Catania

Redazione 29 Aprile 2026 - 12:49

Ultimissime

Catania: operazione interforze nel quartiere Librino contro l’illegalità diffusa e i furti di energia

Redazione 30 Aprile 2026 - 14:10

Crédit Agricole: utile globale di 2,1 miliardi e ricavi per 10 miliardi nel primo trimestre 2026

Redazione 30 Aprile 2026 - 14:08

Catania, operazione della Squadra Mobile a San Cristoforo: sequestrati oltre 20 kg di droga

Redazione 30 Aprile 2026 - 14:02

Porto Empedocle, l’evento “Per aquam” tra mare, memoria e territorio

Redazione 30 Aprile 2026 - 13:56

Catania: operazione della Guardia di Finanza contro la contraffazione online nel quartiere San Cristoforo

Redazione 30 Aprile 2026 - 06:43