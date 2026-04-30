Rifiuti: consegnati i progetti dei termovalorizzatori di Palermo e Catania, gare entro fine anno

Svolta nella gestione dei rifiuti in Sicilia: consegnati i progetti di fattibilità per i due termovalorizzatori di Palermo e Catania. L’investimento da un miliardo di euro, interamente finanziato con fondi pubblici, mira a produrre energia per 150 mila famiglie e a ridurre drasticamente il ricorso alle discariche; il Presidente Renato Schifani annuncia l’avvio delle procedure autorizzative con l’obiettivo di pubblicare i bandi di gara entro la fine del 2026 e rendere operativo il sistema integrato nel 2028.

Il piano per l’autosufficienza impiantistica siciliana segna un punto di non ritorno. Sono stati consegnati ufficialmente i progetti di fattibilità tecnico-economica per i due termovalorizzatori che sorgeranno nelle aree di Palermo e Catania. La progettazione, curata da un raggruppamento di società guidato da Crew Srl (società del gruppo Fs), ha prodotto oltre 700 elaborati che definiscono l’architettura tecnica e ambientale degli impianti, pilastri fondamentali del nuovo Piano regionale dei rifiuti.

Investimenti, energia e benefici per la collettività

La realizzazione dei due impianti prevede un impegno finanziario di circa un miliardo di euro di fondi pubblici, una scelta strategica che permetterà di non far gravare i costi di costruzione sulle tariffe dei cittadini. I dati tecnici evidenziano una capacità industriale di rilievo:

Capacità di trattamento: circa 600 mila tonnellate di rifiuti l’anno complessivamente.

circa 600 mila tonnellate di rifiuti l’anno complessivamente. Produzione energetica: una potenza superiore a 50 megawatt con una produzione annua di circa 450 mila megawattora.

una potenza superiore a 50 megawatt con una produzione annua di circa 450 mila megawattora. Impatto sociale: l’energia elettrica generata sarà sufficiente a soddisfare il fabbisogno di circa 150 mila famiglie.

Verso il 2028: il cronoprogramma di Schifani

Il Presidente della Regione e Commissario straordinario per i rifiuti, Renato Schifani, ha sottolineato come questo passaggio consenta di superare un sistema basato quasi esclusivamente sulle discariche in favore di un modello moderno di economia circolare e valorizzazione energetica. L’ufficio commissariale sta ora avviando le procedure per ottenere le autorizzazioni ambientali, inclusa la Valutazione di impatto ambientale (Via). Il cronoprogramma prevede:

Entro fine 2026: pubblicazione delle due gare d’appalto da parte di Invitalia, sotto la vigilanza di Anac.

pubblicazione delle due gare d’appalto da parte di Invitalia, sotto la vigilanza di Anac. Cantiere: una durata dei lavori stimata in circa diciotto mesi dopo l’affidamento.

una durata dei lavori stimata in circa diciotto mesi dopo l’affidamento. Operatività: attivazione dell’intero sistema del ciclo integrato dei rifiuti entro il 2028.

L’obiettivo finale è ambizioso: portare la Sicilia al 65 per cento di recupero di materia e ridurre il conferimento in discarica a soli dieci punti percentuali. Questa trasformazione strutturale dovrebbe generare risparmi per circa 100 milioni di euro a beneficio di famiglie e imprese, abbattendo gli attuali costi di smaltimento che superano i 350 euro a tonnellata.