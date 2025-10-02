Apud Jatum, due locali siciliani tra i migliori d’Italia secondo TripAdvisor

Riconoscimento di prestigio per Apud Jatum: le sedi di Palermo e San Cipirello entrano entrambe nella classifica Travellers’ Choice Best of the Best 2025 di TripAdvisor, il più alto attestato di eccellenza nel settore della ristorazione. Un traguardo che premia solo l’1% delle attività recensite a livello mondiale, sulla base delle opinioni e dei punteggi lasciati dai clienti in un periodo di dodici mesi.

Per il brand fondato da Alessandro Traina, la menzione non rappresenta soltanto un premio, ma un riconoscimento alla filosofia che da oltre trent’anni guida il progetto: proporre “la pizza siciliana” come marchio di fabbrica, esaltando tradizione e qualità. Dopo il successo della sede di San Cipirello e il recente primato ottenuto a Palermo, TripAdvisor ha deciso di celebrare l’impegno e la costanza che caratterizzano entrambi i locali.

A determinare questo risultato sono state le migliaia di recensioni positive: più di duemila per ciascuna sede, con valutazioni altissime che hanno decretato Apud Jatum tra i 25 migliori ristoranti informali d’Italia. Dietro a questo traguardo c’è una squadra affiatata, dagli addetti in cucina ai camerieri in sala, fino al personale che accoglie i clienti con professionalità e attenzione ai dettagli. «Questo premio è lo specchio dello spirito di gruppo che anima le nostre pizzerie – ha commentato Traina –. Tutti, dai pizzaioli al personale di sala, contribuiscono ogni giorno con passione e dedizione».

La filosofia di Apud Jatum parte da un’accurata selezione delle materie prime: farine siciliane, ingredienti freschi e stagionali, lavorazioni lente e attente, con l’obiettivo di trasformare un semplice impasto in un simbolo di identità territoriale. Ogni morso diventa un viaggio autentico dentro la Sicilia, un equilibrio tra tradizione e innovazione che i clienti premiano quotidianamente.

Il percorso di crescita, intanto, non si arresta. Dopo i riconoscimenti ottenuti e il successo delle prime due sedi, è in arrivo una nuova apertura: un terzo locale nel centro storico di Palermo, pronto a diventare punto di riferimento per cittadini e turisti. Un’ulteriore occasione per gustare una pizza che dal 1987 è sinonimo di Sicilia e passione.