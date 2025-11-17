AdSP Sicilia Occidentale al European Maritime Space Forum: strategia UE su porti e sostenibilità

Tardino: «Ai tavoli europei per affermare la centralità dei nostri porti»

BRUXELLES – L’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia occidentale ha preso parte oggi al 3rd European Maritime Space Forum, uno dei principali appuntamenti europei dedicati alla portualità e ai trasporti marittimi. Il commissario straordinario Annalisa Tardino ha partecipato ai lavori insieme a Flora Albano e Francesco Barbaccia dell’Area Project Management dell’AdSP.

La delegazione siciliana ha preso parte sia alle sessioni istituzionali con la Commissione Europea, sia agli approfondimenti tecnici dedicati al nuovo EMS Work Plan, contribuendo alle riflessioni sulle politiche comunitarie in materia di sostenibilità, digitalizzazione, logistica integrata e short sea shipping.

«La nostra presenza oggi a Bruxelles – sottolinea Tardino – testimonia la volontà di rappresentare un territorio che intende crescere, innovare e contribuire in modo concreto alla definizione delle politiche comunitarie su sostenibilità, digitalizzazione, logistica integrata e short sea shipping».

Il Forum costituisce un appuntamento strategico per delineare le future politiche europee sulla portualità, sulla sostenibilità e sulla programmazione finanziaria 2028–2034, oltre che per rafforzare il ruolo dei porti siciliani nel quadro dell’European Maritime Space.

«I nostri scali devono assumere un ruolo centrale nelle strategie europee dedicate alla portualità – conclude il commissario –. È una sfida che affrontiamo con responsabilità e con la determinazione di affermare la Sicilia occidentale quale snodo strategico del Mediterraneo».