Scordia: stragedia sulla strada, muore 19enne

Tragedia nella notte appena trascorsa sulla strada provinciale 29 che collega Scordia e Francofonte per un incidente mortale. A perdere la vita in un incidente è stato un giovane di 19 anni che si trovava alla guida del suo scooter e, secondo una prima ricostruzione, avrebbe urtato un altro ciclomotore perdendo il controllo del mezzo. Le condizioni del ragazzo sono apparse subito critiche ed è stato trasportato all’ospedale San Marco di Catania, dove è morto. La sua salma si troverebbe ancora in ospedale a disposizione dell’autorità giudiziaria in attesa che venga restituita ai parenti.

