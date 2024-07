Mascalucia, consegnati i lavori per il ripristino del polo sportivo “Turi Guglielmino”

Consegnati i lavori di ristrutturazione dell’Impianto Turi Guglielmino, polo sportivo sito a Mascalucia. Dopo anni in stato di abbandono l’amministrazione guidata dal Sindaco Vincenzo Magra ha approvato un piano di ripristino particolarmente ambizioso da attuare grazie ai fondi previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Missione 5 Componente 2 investimento/Sub-investimento 2.1 Rigenerazione Urbana Next generation EU.

Gli interventi previsti consentiranno il recupero dell’impianto di calcio, atletica, degli spazi verdi e delle tribune del polo sito a Massannunziata per un importo totale di 1,2 milioni di euro, a fronte di un piano operativo che dovrà concludersi tassativamente entro il 31/12/2026.

Il pieno recupero del “Turi Guglielmino”, in passato centro dall’allenamento del Calcio Catania, va ad aggiungersi ai diversi cantieri già avviati e in corso di avviamento nel territorio mascaluciese: l’ampliamento della scuola Federico II di Svevia, la riqualificazione del Parco Monte Ceraulo, l’ammodernamento del campo di calcio “Bonajuto – Somma”, i due asili nido comunali, il ripristino del Parco “Trinità Manenti” e della villa comunale.

Un piano operativo complessivo dal diversi milioni di euro stanziati grazie ad un’accurata progettazione condotta nel primo mandato targato Magra che ha visto Mascalucia capofila tra i comuni etnei nell’ambito della presentazione di proposte progettuali attinenti al Piano Nazionali di Ripresa e Resilienza.

“Stiamo dando piena attuazione al programma elettorale – commenta il Sindaco Vincenzo Magra – Il recupero del “Turi Guglielmino” è tra le nostre priorità. Ringrazio l’amministrazione tutta e gli uffici per aver lavorato duramente per dar seguito al proposito comune di cambiare il volto alla nostra Mascalucia. I risultati sono lampanti e la presenza di diversi cantieri è sinonimo di una adeguata ed ambiziosa pianificazione”.

“Il “Turi Guglielmino” necessitava da tempo di massicci interventi – dichiara l’Assessore ai Lavori Pubblici Damiano Marchese – Abbiamo sempre avuto chiaro questo obiettivo e ci siamo spesi con grande abnegazione per porre in essere quanto necessario per riconsegnare alla cittadinanza un polo sportivo che aspira a divenire un riferimento per il comprensorio. La consegna dei lavori in data odierna è un momento decisamente significativo”.