Intervento decisivo dei Carabinieri di Paternò sventa rapina in Farmacia

In un’operazione che rientra nel piano di intensificazione dei servizi preventivi, volto a rafforzare la sicurezza pubblica e a contrastare i crimini più frequenti come furti e rapine, i Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Paternò hanno arrestato un uomo di 45 anni, già noto alle forze dell’ordine, per tentata rapina.

L’episodio si è verificato quando il malintenzionato, armato di coltello e con il volto mascherato, ha fatto irruzione in una farmacia di via Petrarca poco prima della chiusura, alle 12.45, seminando il panico tra i clienti. Ha poi tentato di rapinare l’esercizio commerciale, esigendo il denaro dalla cassa.

La pronta risposta è arrivata dalla Centrale Operativa di Paternò, che ha inviato una pattuglia dei Carabinieri sul posto. Grazie all’intervento coraggioso di un cliente, che ha approfittato di un momento di distrazione del rapinatore per immobilizzarlo, la situazione è stata rapidamente controllata.

I Carabinieri, giunti tempestivamente, hanno assistito il cittadino nell’immobilizzazione del rapinatore, garantendo la sicurezza di tutti i presenti. Dopo aver accertato che il cliente non avesse riportato danni, hanno sequestrato l’arma del reato, un coltello da cucina di 22 centimetri, e una manica di camicia usata dal malvivente per nascondere il suo volto.

L’uomo è stato poi trasferito al carcere di Piazza Lanza a Catania, dove rimarrà a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, che ha convalidato l’arresto e emesso una misura cautelare che lo terrà in detenzione.