WhatsApp, addio videochiamate: se per errore premi questo pulsante non le farai mai più

L’app di messaggistica più famosa al mondo introduce una novità che potrebbe cambiare la funzione delle videochiamate

WhatsApp è molto più di un’app di messaggistica: permette di effettuare chiamate e videochiamate con amici, familiari e persino aziende. Tuttavia, ricevere una videochiamata inaspettata può risultare scomodo o invadente. Per risolvere questo problema, WhatsApp sta testando una nuova funzionalità che offre maggiore controllo sulle videochiamate.

Attualmente, quando si riceve una videochiamata su WhatsApp, si può solo accettarla o rifiutarla. Se si sceglie di rispondere, la telecamera si attiva automaticamente, mostrando per qualche secondo l’immagine del destinatario prima che questi abbia il tempo di spegnerla. Questa dinamica può risultare fastidiosa, specialmente se non si è pronti a mostrarsi in video.

WhatsApp sta introducendo un pulsante “Disattiva video” che apparirà sotto la foto del contatto che effettua la chiamata. Se selezionato, il tasto verde per rispondere alla chiamata cambierà e mostrerà la dicitura “Accetta senza video”. In questo modo, si potrà partecipare alla chiamata senza attivare la videocamera.

Questa nuova opzione rappresenta un passo avanti per la privacy degli utenti. Fino ad ora, chi voleva disattivare il video doveva farlo manualmente dopo aver risposto, rischiando di essere visto per qualche istante. Con questa funzione, invece, il controllo è totale sin dal momento della risposta.

Un aggiornamento utile per tutti

La possibilità di rispondere a una videochiamata senza attivare la telecamera sarà utile in molte situazioni. Ad esempio, se si è in pigiama, non ci si sente a proprio agio o si è in un luogo poco adatto per una videochiamata, si potrà accettare la chiamata in modalità solo audio. Inoltre, questa novità consentirà di risparmiare dati mobili nei casi in cui la connessione non sia ottimale.

Questa funzione è stata individuata nella versione Beta 2.25.7.3 di WhatsApp per Android. Per il momento, solo alcuni utenti tester possono provarla, ma si prevede che sarà disponibile per tutti in un futuro aggiornamento dell’app. WhatsApp non ha ancora annunciato una data ufficiale per il rilascio globale.

WhatsApp punta sempre più sulla privacy

Negli ultimi anni, WhatsApp ha implementato diverse funzioni per proteggere la privacy degli utenti, come la possibilità di nascondere l’ultimo accesso e l’opzione per visualizzare i messaggi una sola volta. L’introduzione dell’opzione “Accetta senza video” rientra in questa strategia di miglioramento continuo.

Molti utenti hanno accolto con favore questa novità, ritenendola una funzione necessaria per una migliore gestione delle videochiamate. L’aggiornamento permetterà di evitare situazioni imbarazzanti e di decidere liberamente quando e se attivare la telecamera, migliorando così l’esperienza d’uso di WhatsApp.