URGENTE – Lo hanno trovato nelle uova, il ministero diffonde L’ALLERTA ALIMENTARE con una settimana di ritardo | È panico

Richiami alimentari, ritirati contorno surgelato Eurospin e le uova fresche Paneni: ecco cosa fare

Nuova segnalazione da parte del Ministero della Salute che, in data 7 luglio 2025, ha reso noti due richiami cautelativi relativi a prodotti alimentari potenzialmente pericolosi per i consumatori. Si tratta di un contorno di verdure surgelate a marchio Eurospin e di alcuni lotti di uova fresche a marchio Agricola Paneni. Le motivazioni, rispettivamente, riguardano la presenza di corpi estranei e il rischio microbiologico per sospetta contaminazione da Salmonella enteritidis.

Il primo richiamo riguarda un lotto del “Contorno Delicato” surgelato, commercializzato a marchio Delizie dal Sole da Eurospin. Il prodotto, confezionato in sacchetti da 450 grammi, è stato ritirato dal mercato per la possibile presenza di capsule vegetali di Xanthium orientale, nota anche come nappola. Si tratta di una pianta potenzialmente tossica per l’uomo. Il lotto interessato è il numero LR127A con data di scadenza fissata al 7 maggio 2027. Il provvedimento ha natura precauzionale, ma la raccomandazione è chiara: non consumare il prodotto e restituirlo al punto vendita.

Il contorno di verdure surgelate è stato prodotto dall’Industrie Rolli Alimentari Spa per conto di Eurospin Italia Spa. Lo stabilimento di produzione è situato in via Corradino d’Ascanio 2, ad Alanno, in provincia di Pescara. L’azienda ha collaborato con le autorità sanitarie per la diffusione dell’avviso di richiamo e ha invitato i consumatori a controllare le confezioni acquistate nelle ultime settimane.

Il secondo richiamo, anch’esso precauzionale, interessa diversi lotti di uova fresche da allevamento all’aperto a marchio Agricola Paneni. La motivazione riportata sul sito del Ministero della Salute riguarda il sospetto di contaminazione da Salmonella enteritidis, un batterio responsabile di infezioni gastrointestinali anche gravi, in particolare nei soggetti più fragili come anziani e bambini. Le confezioni richiamate sono quelle da sei uova di vario calibro, vendute nei punti vendita a partire da giugno.

Lotti coinvolti e date di scadenza

I numeri di lotto segnalati sono G1125, G1225, G1325, G1425, G1525, G1625, G1725, G1825 e G1925, con date di scadenza comprese tra il 9 e il 17 luglio 2025. Nonostante il richiamo sia stato disposto il primo luglio, la comunicazione ufficiale è stata pubblicata solo il 7 luglio, suscitando qualche perplessità tra i consumatori sulla tempestività dell’informazione.

Le uova richiamate sono state prodotte dall’Azienda Agricola Paneni Luisa & C. Società Semplice, con sede in via Augusto Persichetti 101, a Roma. Il marchio di identificazione dello stabilimento è IT Z1K3R CE. L’azienda ha confermato la sua disponibilità al ritiro dei prodotti già distribuiti e ha invitato i consumatori a riconsegnare le confezioni sospette per ottenere il rimborso.

Raccomandazioni per i consumatori

In entrambi i casi, il Ministero della Salute raccomanda di non consumare i prodotti indicati e di riportarli al punto vendita dove sono stati acquistati. È importante controllare con attenzione i numeri di lotto e le date di scadenza per evitare rischi sanitari. Le autorità rassicurano che le misure adottate sono puramente preventive e fanno parte delle normali attività di sorveglianza alimentare.

Dall’inizio del 2025 Il Fatto Alimentare ha segnalato ben 127 richiami ufficiali, coinvolgendo 347 prodotti di marchi e aziende diverse. Si conferma quindi una tendenza in crescita, che pone l’accento sull’importanza del controllo della filiera e della trasparenza nella comunicazione al pubblico. In un contesto di sicurezza alimentare sempre più sensibile, la tempestività e l’efficacia dei richiami rappresentano un presidio fondamentale per la salute pubblica.