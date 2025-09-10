ULTIM’ORA GSE – Energia gratis per 3 ore al giorno: ecco quando attaccare la lavatrice | Bolletta piccolissima da oggi

Carolina Falco 10 Settembre 2025 - 10:35

Lavatrice (cataniaoggi.it-pexels)

Lavaggi gratuiti con Samsung e Coolblue: un’alleanza green che taglia le bollette delle famiglie

Samsung e Coolblue Energie hanno stretto un accordo che unisce tecnologia ed energia sostenibile. Chi possiede una lavatrice smart di Samsung compatibile con la piattaforma SmartThings e ha un contratto con Coolblue, può lavare gratuitamente i propri indumenti ogni giorno tra le 12 e le 15. In quella fascia oraria, infatti, l’energia utilizzata dal dispositivo viene azzerata in bolletta, garantendo un risparmio immediato e tangibile ai consumatori.

La scelta della fascia oraria non è casuale. In quelle ore, la produzione di energia rinnovabile – soprattutto eolica e solare – raggiunge il suo picco. L’iniziativa mira quindi a incentivare i clienti a concentrare l’uso degli elettrodomestici in un momento della giornata in cui l’elettricità verde è più abbondante, contribuendo a ridurre la pressione sul sistema energetico nelle ore di massima richiesta, tipicamente serali.

L’iniziativa è già una realtà nei Paese Bassi dove, per i consumatori il beneficio è duplice. Da un lato, si azzerano i costi legati al bucato nella fascia gratuita, dall’altro si contribuisce a un consumo più responsabile delle risorse energetiche. Il risparmio economico diventa così uno strumento per promuovere abitudini virtuose e più sostenibili, stimolando una maggiore sensibilità verso l’uso consapevole dell’energia.

Samsung e Coolblue Energie non intendono fermarsi alle lavatrici. Entro la fine dell’anno l’iniziativa sarà estesa anche ad altri elettrodomestici smart, come le asciugatrici, senza limitazioni legate al canale di acquisto. L’unico requisito rimarrà la compatibilità con la piattaforma SmartThings, che consente di monitorare i consumi e di applicare automaticamente lo sconto in bolletta.

Come funziona il servizio

La procedura per aderire è semplice. L’utente deve collegare la propria lavatrice all’app My Coolblue tramite SmartThings e attivare l’opzione “Free Washing” disponibile nella sezione “Energy”. Una volta configurato il sistema, il calcolo dei consumi nella fascia gratuita è automatico e l’addebito in bolletta viene azzerato per la quota di energia relativa ai lavaggi effettuati tra le 12 e le 15.

Uno degli aspetti più interessanti è la possibilità che l’abitudine rimanga anche oltre la durata della promozione. Abituandosi a programmare i lavaggi nelle ore centrali, i consumatori potrebbero mantenere nel tempo una gestione più razionale dei consumi, continuando a favorire l’uso dell’energia rinnovabile e alleggerendo la rete elettrica nei momenti più critici.

 

Bollette della luce (cataniaoggi.it-pexels)

Un modello replicabile in Europa

Il progetto olandese rappresenta un laboratorio che potrebbe presto essere esportato in altri Paesi. Samsung ha già manifestato l’interesse a replicare accordi simili con altri fornitori di energia in Europa. L’idea di associare dispositivi connessi a politiche di consumo responsabile potrebbe trasformarsi in un modello vincente, con benefici sia per i clienti sia per l’intero sistema energetico.

L’iniziativa dimostra come la tecnologia, se ben integrata con le strategie energetiche, possa generare valore concreto. La combinazione tra elettrodomestici smart e politiche di incentivazione crea un circolo virtuoso che coniuga comfort, risparmio e sostenibilità. Un segnale forte, che mostra come l’innovazione digitale possa guidare i consumatori verso scelte più consapevoli e responsabili.

Ultimissime

