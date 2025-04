Supermercato: fai la spesa seguendo questo preciso ordine, alla cassa lo scontrino si dimezza

Per fare la spesa ed essere certi di risparmiare c’è un trucchetto afficace da seguire, risultato garantito

In un contesto economico in cui i prezzi dei generi alimentari sono in costante aumento, imparare a risparmiare sulla spesa è diventata una necessità per molte famiglie. Risparmiare non significa rinunciare alla qualità, ma piuttosto adottare strategie efficaci che permettano di gestire meglio il proprio budget. Una delle tecniche più apprezzate per ottimizzare gli acquisti è la cosiddetta regola del 6 a 1, un metodo semplice, pratico e flessibile.

La regola del 6 a 1 è una strategia ideata dall’imprenditrice Lesley-Anne Scorgie e si basa sulla suddivisione della lista della spesa in sei categorie fondamentali. Il principio è quello di acquistare un numero preciso di alimenti per ogni categoria: sei tipi di verdure, cinque di frutta, quattro fonti proteiche, tre amidi, due salse o condimenti e una piccola delizia settimanale. Questa struttura favorisce un’alimentazione bilanciata e allo stesso tempo limita gli acquisti impulsivi che spesso fanno lievitare il conto.

Uno dei punti di forza della regola del 6 a 1 è la sua adattabilità. Può essere facilmente modellata in base alle esigenze del singolo o della famiglia, al tipo di dieta seguito e al numero di persone da sfamare. Questo la rende particolarmente utile sia per chi vive da solo, sia per famiglie numerose che devono gestire un bilancio alimentare più complesso.

Un’abitudine che si sposa perfettamente con la regola del 6 a 1 è la pianificazione dei pasti settimanali. Avere un’idea chiara di cosa si mangerà ogni giorno permette di acquistare solo gli ingredienti necessari, evitando sprechi e acquisti inutili. Questo approccio riduce anche il rischio di dover tornare più volte al supermercato, con la tentazione di comprare più del necessario.

Fissare un budget realistico

Stabilire un budget settimanale è essenziale per tenere sotto controllo le spese alimentari. Avere un tetto massimo di spesa aiuta a fare scelte più consapevoli e a confrontare i prezzi con maggiore attenzione. Monitorare quanto si spende ogni settimana può rivelare abitudini poco convenienti che possono essere modificate facilmente.

Un altro modo per risparmiare è privilegiare frutta e verdura di stagione, che non solo costano meno, ma sono anche più gustose e nutrienti. Inoltre, i prodotti a marchio del supermercato offrono spesso un ottimo rapporto qualità-prezzo. In molti casi, questi articoli sono realizzati dagli stessi produttori dei brand più noti, ma vengono venduti a un prezzo inferiore.

Utilizzare le tecnologie a proprio favore

Le app dedicate alla spesa sono strumenti molto utili per trovare le migliori offerte. Applicazioni come Flipp o Checkout51 consentono di consultare volantini digitali, confrontare i prezzi tra diversi supermercati e accumulare sconti e coupon. Anche fare la spesa online può aiutare a risparmiare, poiché si evita di acquistare d’impulso e si ha un maggiore controllo sul totale del carrello.

Infine, una delle regole d’oro per risparmiare davvero è evitare gli sprechi alimentari. Riutilizzare gli avanzi in maniera creativa, conservare correttamente gli alimenti e cucinare con quello che si ha in casa sono abitudini che fanno bene sia al portafoglio che all’ambiente. Fare la spesa in modo intelligente non richiede rinunce, ma solo un po’ di organizzazione e attenzione. Con strategie come la regola del 6 a 1 e i consigli giusti, risparmiare diventa davvero alla portata di tutti.