Scottex, un rotolo nel frigorifero e passa la paura: il segreto antispreco di mia madre | Ecco perché compra mezzo supermercato in offerta

Carta da cucina, come usarla per gli alimenti - cataniaoggi.it (Fonte Foto Pixabay)

Mai sottovalutare le offerte dei supermercati sui rotoli di carta da cucina: se usati nel modo corretto, permettono di risparmiare tanto.

Risparmio è la parola d’ordine degli ultimi anni. Al lavoro, a casa e in ogni settore, ciò che è importante è imparare a non dilapidare ciò che si ha tra le mani.

E non si tratta solo di saper amministrare nel modo opportuno lo stipendio, ma anche dimostrare di avere abilità nella gestione dei problemi domestici.

Dalla spesa, fatta in modo oculato e attento, fino alle manovre anti-spreco da mettere in atto quando ci si accorge che il cibo in frigorifero sta andando a male.

E, a tal proposito, c’è un segreto che riguarda l’uso dei rotoli di carta da cucina: se impiegati nel modo corretto, prolungano la vita di ogni alimento.

I cibi in frigorifero: attenzione alle scadenze

È ormai consuetudine diffusa, soprattutto tra i più giovani che iniziano a vivere da soli, fare la spesa una volta ogni settimana o dieci giorni. Stilando un menù da seguire, infatti, diventa più facile riuscire a preparare ogni giorno pranzo e cena senza necessariamente ricorrere a soluzioni last minute, che il più delle volte si rivelando dispendiose ed eccessivamente caloriche.

Così, gran parte dei giovani adulti che iniziano una nuova vita lontano da casa dei genitori, preferiscono fare la spesa acquistando alimenti di ogni genere che siano in grado di soddisfare le loro esigenze per più giorni di fila. In questo modo, si può approfittare delle offerte dei supermercati provando a risparmiare un po’. Ma, troppo spesso, accade che molti dei cibi acquistati non abbiano lunga vita all’interno del frigorifero e, alla fine, più di qualcuno preferisce gettarli via piuttosto che cucinarli. C’è, tuttavia, un segreto per evitare questo spreco.

Il segreto anti-spreco: la carta da cucina

Di frequente i supermercati propongono numerose offerte sugli Scottex, i classici rotoli di carta da cucina che si usano per asciugare. Eppure, non tutti sanno che questi ultimi possono risultare utilissimi all’interno del frigorifero grazie al loro potere assorbente. Un esempio? Basta inumidire un foglio di carta da cucina e posizionarlo sul punto in cui la banana è stata tagliata dal grappolo. Questo frutto, infatti, rientra nella categoria dei cibi che hanno breve durata all’interno del frigo, ma con questo metodo se ne prolungherà la freschezza.

I fogli di carta da cucina possono tornare utili anche per l’insalata in busta. Mettendone uno asciutto all’interno, la verdura si mantiene fresca per più giorni. Lo stesso effetto si ha con la frutta come fragole, uva e mirtilli: se avvolti in uno Scottex, si mantengono meglio e per più tempo.