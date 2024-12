Regali di Natale, fai tutti felici senza toccare la tredicesima: con appena 5 euro ti porti a casa il Mondo

Se quest’anno vuoi fare tutti felici con i regali di Natale senza intaccare tutta la tredicesima, vi diamo un’idea. Con 5 euro metterete sotto l’albero il mondo.

Il periodo natalizio è sempre molto atteso e amato, soprattutto dai bambini, i quali non vedono l’ora di scartare i regali di Natale da sotto l’albero. Ovviamente ognuno fa quello che può, per cercare di fare tanti pensieri alle persone care, ma ci sono anni che non è sempre possibile fare dei regali molto costosi, soprattutto se la famiglia è numerosa.

Per questo motivo, molto spesso si fa una cernita, dividendo pensieri più dispendiosi magari ai familiari stretti e fare pensierini ad amici e parenti lontani. Alla fine, quel che conta è avere qualcosa da scartare sotto l’albero, è il pensiero quel che conta e lo stare insieme, non c’è sempre bisogno di strafare.

Se quest’anno volete fare dei regali di Natale simpatici ma economici, sappiate che con 5 euro potrete portarvi a casa il mondo, senza intaccare più di tanto la vostra tredicesima. Se volete sapere di cosa parliamo, proseguite nella lettura.

Una simpatica usanza molto gettonata

Ci sono due simpatiche usanze natalizie che stanno prendendo piede anche da noi in Italia, in quanto si sta diffondendo sempre di più la frase: “alla fine basta il pensiero”. La prima è il Secret Santa e la seconda è lo scambio dei regali della Royal Family. Per quanto riguarda il primo, si scrivono i nomi di tutti i presenti della famiglia e ognuno deve pescare un nome, senza ovviamente rivelarlo a nessuno. Ci si dà un budget e quindi ognuno dovrà acquistare il pensiero soltanto per la persona selezionata.

Questa usanza non ha preso piede soltanto in famiglia, ma anche tra amici e colleghi. La seconda invece, riguarda il tradizionale scambio di regali che da decenni avviene tra i membri della Royal Family. In pratica ognuno porterà un pensiero buffo e spiritoso, lo scopo è quello di farsi molte risate insieme, cercando quasi il regalo più particolare che esiste in commercio. Nella famiglia Windsor hanno visto un po’ di tutto, come per esempio le pantofole con impresse il viso della regina Elisabetta II, un binocolo, il pesce canterino e così via.

Regali di Natale belli e low cost

A prescindere da quale sia il motivo, se avete la necessità di acquistare regali di Natale economici quest’anno, senza intaccare la tredicesima, sappiate che di idee geniali a 5 euro ce ne sono moltissime. Sul sito dottorgadget.it, potrete spaziare tra il “gatto apribottiglia”, la “rana portaspazzolini”, la “spugnetta paperella”, la “penna 3 in 1 ” e così via.

Qualora foste disposti a spendere più della cifra selezionata, troverete moltissime altre idee low cost che vi lasceranno senza parole. Ovviamente in rete troverete anche altri portali con idee altrettanto geniali che vi aiuteranno a non arrivare a mani vuote durante questa Vigilia.