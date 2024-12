Pandoro e Panettone, prima di acquistarli controlla il cartellino: molti supermercati si stanno prendendo gioco di te

Prima di acquistare i dolci natalizi controlla sempre il loro cartellino. Potresti essere vittima di una truffa a cielo aperto.

Natale è anche sinonimo di delizie e di cibo in grandi quantità. Se anche tu sei un amante del pandoro e del panettone, c’è però un dettaglio di cui dovresti essere a conoscenza. Ebbene sì, quando vorrai acquistarne uno al supermercato dovrai sempre controllare il suo cartellino.

Questo perché, senza saperlo, potresti essere vittima di una truffa a cielo aperto. Moltissimi supermercati lo stanno facendo.

C’è chi preferisce il pandoro e chi il panettone, fatto sta che entrambi sono i dolci del Natale per eccellenza ed è ormai una tradizione mangiarne almeno una fetta durante questa festività. Se anche tu avevi intenzione di comprarne uno al supermercato, prima di spendere i tuoi soldi dovresti leggere attentamente questo articolo. Questo perché, negli ultimi anni, è divenuta famosa una ‘truffa’ che ha colpito diversi prodotti alimentari, tra cui il pandoro e il panettone.

Ecco dunque nel dettaglio di cosa si tratta e perché dovresti pensarci due volte prima di comprare questo dolce natalizio.

La shrinkflation: la nuova truffa dei supermercati

Negli ultimi anni è divenuto virale il termine ‘shrinkflation’ che indica quel fenomeno in cui i prodotti si rimpiccioliscono (sia nella confezione che nel contenuto), ma il loro prezzo rimane comunque invariato. Le persone, abituate ad acquistare quel prodotto, spesso neanche si accorgono del cambiamento e finiscono per essere ingannati al 100%. Come spiegato da Federconsumatori: “È una tattica subdola che permette di alzare i costi senza dare nell’occhio: una sorta di inflazione nascosta, che i cittadini pagano di tasca propria con l’aggravante, spesso, di sentirsi beffati”.

Anche i tanto amati dolci natalizi sono vittime della shrinkflation e, rispetto agli altri anni, si sono decisamente rimpiccioliti.

Le nuove dimensioni dei dolci natalizi

La recente indagine di Federconsumatori ha dimostrato come i prodotti maggiormente colpiti siano le bibite, i prodotti per la casa, le patatine, ma anche i dolci delle feste. Paragonando i pandori e i panettoni prodotti nel 2022 con quelli di quest’anno, è possibile notare come si siano ridotti dell’11% in peso. La cosa ancora più assurda è che, nonostante siano oggettivamente più piccoli, il prezzo è aumentato del 30%. In questi casi è possibile parlare di shrinkflation perché, comparando le etichette dei diversi anni, gli ingredienti e le quantità sono praticamente identiche.

Insomma, da adesso potrai acquistare il tuo dolce natalizio di quest’anno con maggiore consapevolezza.