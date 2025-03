Pesce, l’unione consumatori non ha dubbi: questo è il migliore in assoluto e costa meno della fesa di tacchino

Se scegli questo tipo di pesce te lo puoi permettere anche tutti i giorni ed è ricco di sostanze nutritive che fanno bene alla salute

Il nasello congelato è uno dei pesci più consumati in Spagna e non solo, con vendite annuali di circa 40.000 tonnellate. Il suo successo è dovuto alla combinazione di ottime proprietà nutrizionali, convenienza economica e versatilità in cucina. Con un prezzo medio di circa 10 euro al chilo, si conferma un’opzione accessibile per tutti, rappresentando un’alternativa più economica rispetto al nasello fresco, senza compromessi sulla qualità.

Per valutare il nasello congelato in commercio, è stato condotto uno studio su 20 prodotti diversi, nei formati più diffusi: filetti e fette. L’analisi ha incluso 14 campioni provenienti dalle coste africane (nasello del Capo) e 6 dalle acque dell’Atlantico sudamericano (nasello argentino). I risultati sono stati molto positivi: nessun segno di contaminanti, additivi inutili o parassiti, confermando l’eccellente qualità del prodotto.

Dal punto di vista nutrizionale, il nasello è una scelta ideale per un’alimentazione equilibrata. Contiene tra il 15% e il 17% di proteine, un valore paragonabile a quello della carne, e una bassa percentuale di grassi (2%-4%). Inoltre, il suo contenuto di sale è minimo (tra 0,32% e 0,47%), rendendolo un’opzione consigliata per chi segue una dieta iposodica o è attento alla salute cardiovascolare.

Uno dei maggiori vantaggi del nasello congelato è la sua praticità: i filetti e le fette vengono venduti già puliti, senza spine o squame. Questa caratteristica lo rende particolarmente adatto per chi desidera un alimento veloce da preparare e sicuro per bambini e anziani. L’analisi ha confermato che la maggior parte dei campioni si presentava con un aspetto ottimale, con solo rare tracce di ossidazione o minimi residui di pelle.

Differenze di dimensioni tra i marchi

Un aspetto da considerare è la variabilità nelle dimensioni dei pezzi. Nei filetti, il peso varia dai 53 grammi del marchio Nós ai 127 grammi del Mari Marinera (Dia), mentre nelle fette si va dai 65 grammi dell’Ocean Sea (Lidl) ai 160 grammi dell’Auchan. Una maggiore uniformità nelle dimensioni sarebbe auspicabile, specialmente per alcuni marchi come Auchan, Aldi e Hacendado, che presentano differenze marcate tra i vari pezzi.

L’analisi chimica dei composti azotati ha confermato che tutti i campioni rispettano le normative sulla freschezza del prodotto. Anche i livelli di mercurio sono risultati molto bassi, inferiori a 0,2 mg/kg, ben al di sotto del limite legale di 0,5 mg/kg. Inoltre, il temuto anisakis non è stato riscontrato in nessuno dei campioni, garantendo un prodotto sicuro per il consumo.

Il verdetto della degustazione

Oltre alle analisi di laboratorio, una giuria di esperti ha testato il nasello congelato per valutarne sapore, odore e consistenza. I filetti dell’Aldi hanno ottenuto il punteggio più alto per qualità sensoriale, mentre tra le fette ha primeggiato il marchio Hacendado. Al contrario, i prodotti meno apprezzati sono stati i filetti di Delfino e le fette di Pereira.

Il nasello congelato si conferma un’ottima opzione per chi cerca un alimento sano, pratico e conveniente. Grazie alla vasta gamma di prodotti disponibili, è possibile trovare il formato più adatto alle proprie esigenze, tenendo conto della provenienza, della dimensione dei pezzi e delle recensioni dei consumatori. Un modo semplice e accessibile per portare in tavola i benefici del pesce senza complicazioni.