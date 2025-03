Patente, a un conducente su due affibbiano il codice 01 al rinnovo | Ecco il trucco per farsi cancellare la prescrizione

Molti automobilisti portatori di lenti hanno l’obbligo di portarli anche alla guida, ma c’è un modo per farsi esonerare

L’obbligo di indossare lenti correttive durante la guida è indicato sulla patente con il codice 01 e viene imposto ai conducenti che non soddisfano i requisiti minimi di vista stabiliti dal Codice della Strada. Questo vincolo assicura che il conducente abbia una visione adeguata per una guida sicura, riducendo il rischio di incidenti. Tuttavia, chi si sottopone a interventi di correzione visiva, come la chirurgia laser o l’operazione per la cataratta, può richiedere la rimozione di questa restrizione.

Il codice 01 viene assegnato quando, durante la visita medica per il rilascio o il rinnovo della patente, il conducente non raggiunge i valori minimi richiesti senza correzione ottica. La normativa stabilisce che l’acutezza visiva binoculare non debba essere inferiore a 7/10 e il campo visivo orizzontale almeno di 120°. Se questi parametri non vengono rispettati senza occhiali o lenti a contatto, il codice 01 diventa obbligatorio.

Dopo un intervento di correzione visiva, è possibile eliminare la prescrizione delle lenti dalla patente. Il primo passo è sottoporsi a una nuova visita medica presso un medico certificatore o la Commissione Medica Locale per le patenti speciali. Durante la visita, il medico valuterà il recupero della vista e rilascerà un certificato che attesti la nuova idoneità alla guida senza correzione ottica.

Se mancano meno di quattro mesi alla scadenza della patente, la rimozione del codice 01 può avvenire contestualmente al rinnovo. Altrimenti, è necessario richiedere un duplicato presso la Motorizzazione Civile. Questa operazione può essere svolta personalmente o delegata a un’agenzia di pratiche auto. Presentando la visita medica e i documenti richiesti, verrà emessa una nuova patente senza l’obbligo di lenti, che sarà recapitata entro circa 30 giorni.

Cosa succede se si guida senza occhiali prima dell’aggiornamento della patente

Anche se un intervento ha migliorato la vista, finché il codice 01 resta sulla patente è obbligatorio continuare a guidare con lenti correttive. In caso di controllo da parte delle forze dell’ordine, il conducente che non rispetta questa prescrizione può incorrere in una multa che varia da 70 a 285 euro e nella decurtazione di 5 punti dalla patente. Per evitare sanzioni, è importante aggiornare la patente il prima possibile.

Dopo un intervento di correzione visiva, molti automobilisti trascurano di aggiornare la loro patente, rischiando sanzioni anche se non hanno più bisogno di occhiali. Per questo motivo, è consigliabile avviare la procedura di aggiornamento non appena si è in possesso della documentazione medica necessaria, senza attendere la scadenza del documento di guida.

Dove prenotare la visita per rimuovere l’obbligo delle lenti

La visita medica per aggiornare la patente può essere prenotata presso le strutture sanitarie abilitate o tramite servizi online specializzati. Il medico certificatore valuterà la capacità visiva e, se i requisiti sono soddisfatti, rilascerà il certificato necessario per ottenere una nuova patente senza il codice 01.

Grazie alle moderne tecniche di correzione visiva, molti conducenti possono recuperare una vista perfetta ed eliminare l’obbligo di lenti. Seguendo la giusta procedura, è possibile ottenere una nuova patente che rifletta il proprio reale stato visivo e tornare a guidare senza restrizioni. Per chi desidera semplificare il processo, esistono servizi online che permettono di prenotare la visita medica e ottenere supporto nella richiesta di aggiornamento della patente.