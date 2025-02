Pastiglie lavastoviglie, non usarle mai più | la scoperta degli esperti: ti devastano l’elettrodomestico

Se non vuoi buttare questo elettrodomestico fai attenzione a quale tipo di detersivo scegli per il lavaggio, puoi creare un danno

Le pastiglie rappresentano una delle soluzioni più diffuse per la pulizia delle stoviglie in lavastoviglie. Il principale vantaggio di questo formato è la praticità, poiché il prodotto è già dosato e pronto all’uso, riducendo il rischio di sprechi. Esistono diverse tipologie di pastiglie, dalle classiche tabs, composte da detersivo in polvere, alle caps, che combinano una parte liquida e una solida. Sempre più diffuse sono le versioni all in 1, che oltre al detergente contengono brillantante e sale, semplificando ulteriormente l’uso.

I detersivi liquidi per lavastoviglie, oggi venduti prevalentemente in forma di gel concentrato, offrono un’elevata capacità pulente e sono particolarmente efficaci contro lo sporco ostinato. Rispetto alle pastiglie, richiedono un dosaggio attento per evitare sprechi e residui. I prodotti liquidi, se utilizzati nella giusta quantità, sono ideali per cicli brevi e a basse temperature, poiché si dissolvono rapidamente. Tuttavia, nella maggior parte dei casi è necessario aggiungere brillantante e sale per ottenere un lavaggio ottimale e proteggere la lavastoviglie dal calcare.

I detersivi in polvere, pur essendo meno diffusi rispetto al passato, restano un’opzione valida per chi cerca una soluzione più economica e con un imballaggio ridotto rispetto alle pastiglie confezionate singolarmente. La loro efficacia dipende dalla qualità del prodotto e dalla corretta quantità utilizzata, che deve essere dosata manualmente a ogni lavaggio. Anche con i detersivi in polvere è necessario aggiungere sale e brillantante per garantire una pulizia efficace e prevenire la formazione di calcare. Sebbene il potere pulente possa risultare leggermente inferiore rispetto ai gel o alle pastiglie, alcune formulazioni assicurano comunque ottimi risultati.

La scelta del detersivo dipende dalle esigenze personali e dalle abitudini di utilizzo della lavastoviglie. Le pastiglie sono la soluzione più pratica e completa, ma possono risultare più costose. I detersivi liquidi offrono un’elevata capacità sgrassante e sono perfetti per cicli brevi, ma necessitano di un dosaggio preciso. La polvere, invece, rappresenta un’alternativa economica e sostenibile, pur richiedendo maggiore attenzione nell’uso. Indipendentemente dalla scelta, è sempre consigliabile optare per prodotti di qualità, con formulazioni che rispettino l’ambiente senza compromettere l’efficacia del lavaggio.

Usare la pastiglia per la lavastoviglie nel forno: una scelta sbagliata

Negli ultimi anni, molte persone hanno adottato metodi alternativi per la pulizia della casa, tra cui l’utilizzo delle pastiglie per lavastoviglie per rimuovere lo sporco dal forno. Questo trucco, sebbene possa sembrare efficace, è in realtà una pratica rischiosa. Le pastiglie contengono agenti chimici aggressivi pensati per il lavaggio a contatto con l’acqua e non per essere sfregati sulle superfici di un elettrodomestico destinato alla cottura del cibo.

L’uso delle pastiglie direttamente sulle pareti interne del forno può danneggiare irrimediabilmente lo smalto protettivo. I detergenti contenuti in questi prodotti possono corrodere la superficie interna, creando microlesioni dove lo sporco si accumula più facilmente e rendendo il forno più difficile da pulire nel tempo. Ma il problema più grande riguarda la sicurezza alimentare: i residui chimici lasciati dalle pastiglie possono venire rilasciati con il calore, contaminando il cibo e alterandone il gusto.

Possibili effetti sul cibo e alternative più sicure

Uno degli aspetti più pericolosi di questa pratica è la possibilità che le sostanze chimiche delle pastiglie, a contatto con il calore elevato del forno, si trasferiscano agli alimenti. Questo non solo modifica l’odore e il sapore dei piatti, ma potrebbe anche comportare rischi per la salute a lungo termine. Per evitare questi problemi, è meglio optare per metodi di pulizia più sicuri ed efficaci, come il bicarbonato di sodio e l’aceto, che rimuovono le incrostazioni senza lasciare residui tossici.

Per garantire una pulizia profonda e sicura del forno, è consigliabile utilizzare prodotti specifici per questo elettrodomestico o rimedi naturali. Una pasta fatta con bicarbonato e acqua può essere applicata sulle pareti del forno e lasciata agire per alcune ore prima di essere rimossa con un panno umido. Anche l’aceto bianco e il limone sono ottimi alleati contro il grasso incrostato, senza rischiare di contaminare gli alimenti o danneggiare la struttura interna del forno.