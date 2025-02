Esclusivo, Amazon è fuori dal digitale: per acquistare devi recarti in questi negozi | Costano pochissimo

Amazon apre un negozio fisico a Milano dove si possono acquistare prodotti di alta qualità a prezzi bassissimi

L’apertura di Amazon Parafarmacia & Beauty a Milano segna un nuovo passo nella strategia del colosso dell’e-commerce, che punta a integrare l’esperienza fisica con quella digitale. Il negozio, situato in Piazzale Cadorna 4, offre una selezione di prodotti per la cura della persona e la bellezza di marchi rinomati come Eucerin, La Roche-Posay, Vichy, Avène, Bionike, Rilastil e CeraVe.

Oltre alla vendita di farmaci da banco e parafarmaci, l’obiettivo è creare un ambiente in cui tecnologia e consulenza si fondano per offrire ai clienti un servizio più personalizzato. Strumenti digitali innovativi permetteranno di ricevere suggerimenti mirati, trasformando l’esperienza d’acquisto in qualcosa di più interattivo e funzionale.

Tuttavia, questa apertura potrebbe rimanere un’eccezione piuttosto che l’inizio di un’espansione su larga scala. Negli ultimi anni, Amazon ha sperimentato l’ingresso nel mondo dei negozi fisici, ma senza ottenere il successo sperato. Dopo aver chiuso diversi esercizi commerciali a livello globale, il gigante americano sembra aver ridimensionato le proprie ambizioni nel settore retail.

L’acquisizione della ex parafarmacia Pulker e la sua trasformazione in Amazon Parafarmacia & Beauty era una mossa pianificata da tempo, che ora prende forma in un contesto in cui l’omnicanalità diventa sempre più centrale. Resta da vedere se questa iniziativa si rivelerà un caso isolato o se Amazon sceglierà di espandere ulteriormente la propria presenza nel commercio fisico.

Amazon investe nell’omnicanalità, l’integrazione tra vendite online e offline

L’apertura della prima parafarmacia fisica di Amazon a Milano segna un nuovo capitolo nell’espansione del colosso dell’e-commerce, dimostrando che nessun settore è immune alla sua strategia di conquista. La scelta di entrare nel retail fisico, in un ambito come quello della salute e del beauty, conferma che Amazon non si limita più al digitale, ma vuole presidiare ogni canale possibile per intercettare il cliente in ogni fase del suo percorso d’acquisto.

Questo passaggio non è solo una mossa di mercato, ma una chiara indicazione di dove sta andando il commercio globale. Ciò che emerge con forza è la crescente rilevanza dell’omnicanalità, ovvero l’integrazione tra vendite online e offline. Se persino Amazon, simbolo del commercio digitale, sta investendo nei negozi fisici, significa che il futuro non appartiene esclusivamente né all’e-commerce né al retail tradizionale, ma a una combinazione sinergica di entrambi.

Amazon si adatta la mercato che cambia

La possibilità di toccare con mano i prodotti, ricevere consulenza diretta e vivere un’esperienza d’acquisto più immersiva diventa un valore aggiunto, che si affianca alla praticità e alla convenienza dell’acquisto online. Per chi opera nel settore retail, nella distribuzione e nel marketing, questa è una lezione cruciale: non esiste più una distinzione netta tra fisico e digitale, ma un’unica strategia che deve abbracciare entrambi i mondi.

Essere presenti solo su un canale significa limitare le proprie opportunità e rischiare di essere superati da chi, come Amazon, sa adattarsi alle nuove abitudini dei consumatori. Il mercato sta cambiando velocemente e chi non comprende questa trasformazione rischia di essere tagliato fuori.