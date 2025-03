Gruppo Alpitour, al via mega piano assunzioni per la stagione 2025: stipendi da favola anche prima esperienza

Opportunità di lavoro in un settore che non conosce crisi, un grosso Gruppo operante nell’hotellerie cerca diverse figure professionali

VOIHotels, catena alberghiera del Gruppo Alpitour, ha avviato una nuova campagna di assunzioni per l’estate 2025. Le selezioni sono rivolte sia a professionisti del settore turistico-alberghiero sia a candidati alla prima esperienza. Le nuove risorse saranno impiegate nelle strutture situate a Taormina, una delle destinazioni più prestigiose della Sicilia.

Le posizioni aperte riguardano diversi reparti chiave dell’hotellerie: Sala, Cucina, Bar, Front Office, Housekeeping e Manutenzione. In particolare, VOIHotels è alla ricerca di Barman/Barlady e Sommelier esperti, oltre a Chef de Patisserie, Demi Chef de Partie e Commis de Cuisine, figure specializzate nella preparazione di piatti e dessert di alta qualità. Sono inoltre disponibili posti per Concierge, Housekeeping Assistant Manager, Camerieri ai piani, Guardarobieri e Manutentori.

Le assunzioni avverranno con contratto a tempo determinato stagionale, con durata variabile in base alle esigenze della struttura. Lavorare in un hotel di lusso come quelli gestiti da VOIHotels offre l’opportunità di operare in un ambiente di alto livello, con la possibilità di acquisire nuove competenze e crescere professionalmente nel settore turistico.

I profili ideali sono candidati con esperienza pregressa in strutture di lusso, ma l’azienda valuta anche persone alla prima esperienza lavorativa. Tra le competenze richieste figurano carisma, predisposizione ai rapporti con gli ospiti, senso di responsabilità e rispetto degli standard aziendali. Sono inoltre fondamentali attenzione al dettaglio, flessibilità, passione e capacità di lavorare in team. È richiesta la conoscenza della lingua inglese e il domicilio a Taormina o nelle zone limitrofe.

Come inviare la candidatura

Gli interessati possono candidarsi tramite il sito ufficiale di VOIHotels, accedendo alla sezione dedicata alle opportunità di lavoro. Qui è possibile visionare le posizioni aperte e inviare il proprio CV. Per chi desidera un supporto nella preparazione della candidatura, è disponibile una pagina con modelli di curriculum da scaricare e personalizzare.

VOIHotels è la catena alberghiera del Gruppo Alpitour, leader nel settore turistico italiano. Fondata nel 1947, l’azienda ha costruito nel tempo un portfolio di 23 strutture di lusso in Italia e all’estero. Il nome VOI, acronimo di “Vera Ospitalità Italiana”, rappresenta l’impegno dell’azienda nel garantire un’accoglienza autentica e calorosa, nel rispetto della tradizione dell’ospitalità italiana.

Le destinazioni di VOIHotels

Oltre alle strutture in Italia, VOIHotels gestisce resort in destinazioni esotiche come Madagascar, Capo Verde, Zanzibar e Cuba. La divisione VOIHotels è specializzata nel turismo leisure, offrendo esperienze esclusive in luoghi paradisiaci. Le nuove assunzioni rappresentano un’opportunità per chi desidera entrare a far parte di una realtà in continua espansione nel settore turistico-alberghiero.

Chi è alla ricerca di ulteriori opportunità può visitare la sezione dedicata alle aziende che assumono in Italia. Per restare aggiornati sulle ultime offerte di lavoro nel turismo, è possibile iscriversi alla newsletter gratuita e seguire VOIHotels sui principali canali social, tra cui WhatsApp, TikTok (@ticonsigliounlavoro), Instagram e Google News.