Dichiarazione dei redditi, adesso ci infili dentro anche la polizza | Il truccazzo degli assicuratori per averla gratis

C’è un modo per scaricarsi anche le spese dell’assicurazione sulla vita, scopri quanto puoi detrarre in base al tuo reddito

Per usufruire delle detrazioni fiscali, è fondamentale effettuare i pagamenti con strumenti tracciabili, come bonifici bancari, carte di credito o sistemi digitali. Sono escluse da questo obbligo le spese sanitarie per l’acquisto di medicinali e dispositivi medici, nonché le prestazioni fornite da strutture pubbliche o accreditate. Chi supera i 50.000 euro di reddito subisce una riduzione di 260 euro sulle detrazioni, mentre per redditi tra 120.000 e 240.000 euro le detrazioni si riducono progressivamente fino ad azzerarsi. Restano invariati i benefici per spese sanitarie e mutui.

Gli inquilini con un reddito fino a 15.494 euro possono detrarre 300 euro, mentre chi guadagna fino a 30.987 euro ha diritto a 150 euro. Con un contratto a canone concordato, la detrazione sale a 496 euro per redditi bassi e 248 euro per quelli superiori. I lavoratori dipendenti che trasferiscono la residenza nel comune di lavoro hanno diritto a una detrazione maggiore, mentre i giovani fino a 31 anni possono detrarre il 20% dell’affitto fino a 2.000 euro. I proprietari possono detrarre il 19% sugli interessi passivi dei mutui, fino a 4.000 euro per acquisto e 2.582 per costruzione o ristrutturazione.

Chi effettua lavori di ristrutturazione può detrarre il 50% della spesa fino a un massimo di 96.000 euro, con una percentuale che può arrivare all’80% se la ristrutturazione riduce il rischio sismico. Gli interventi di efficientamento energetico danno diritto a detrazioni del 50% o 65%, a seconda della tipologia. Il bonus mobili permette di detrarre il 50% per acquisti fino a 5.000 euro se collegati a una ristrutturazione.

Il Superbonus permette di detrarre il 70% delle spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica e antisismica, a condizione che l’immobile sia l’abitazione principale e il reddito del contribuente non superi i 15.000 euro. Per interventi iniziati prima di giugno 2023, con almeno il 60% dei lavori completati, si applica ancora la detrazione del 110%. Gli interventi devono essere certificati da tecnici qualificati con asseverazioni e visto di conformità.

Spese assicurative e agevolazioni per la famiglia

Anche le assicurazioni contro eventi calamitosi godono di una detrazione del 19%. Questo vale per i premi pagati per l’assicurazione vita, infortunio, rischio non autosufficienza su un limite massino di € 530 o € 1291,14 euro in base al tipo di polizza. Gli abbonamenti ai trasporti pubblici sono detraibili al 19% fino a un massimo di 250 euro. Anche le spese previdenziali, i contributi per colf e badanti e le spese per adozioni internazionali sono deducibili in misura variabile in base al reddito. Le rette per gli asili nido sono detraibili al 19% fino a 632 euro per figlio, mentre le spese scolastiche possono essere detratte fino a un massimo di 800 euro.

Le spese universitarie sono detraibili senza limiti per le università pubbliche e con limiti definiti dal MIUR per le private. Gli studenti fuori sede possono detrarre il canone di affitto fino a 2.633 euro. Anche le spese per strumenti per studenti con DSA e le erogazioni liberali alle scuole rientrano tra le spese detraibili. Le attività sportive per i ragazzi tra 5 e 18 anni godono di una detrazione del 19% su una spesa massima di 210 euro.

Spese sanitarie e per la disabilità

Le spese sanitarie superiori a 129,11 euro, comprese quelle per farmaci e dispositivi medici, sono detraibili al 19%. Anche le spese veterinarie possono essere detratte nella stessa misura, fino a un massimo di 550 euro. Per le persone con disabilità, le detrazioni coprono spese mediche, assistenza, eliminazione di barriere architettoniche, acquisto di ausili e veicoli adattati.

Le donazioni a Onlus, associazioni di volontariato e partiti politici possono essere detratte dal 26% al 35% fino a 30.000 euro. Per le erogazioni alle Onlus, si può scegliere la deduzione fino al 10% del reddito. Sono previsti crediti d’imposta del 65% per il sostegno a interventi su beni culturali pubblici e impianti sportivi, tramite gli strumenti dell’Art Bonus e dello Sport Bonus.