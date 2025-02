Bonus multa in arrivo, prima ti mazziano e poi ti risarciscono con 200€ | Una manna dal cielo per i casi disperati

Conoscere bene le regole del codice della strada ti può salvare da multe salatissime, attento a questo pezzo della tua auto

L’estate è il periodo in cui gli italiani si mettono in viaggio, spesso utilizzando la propria automobile per raggiungere le mete di mare o montagna. Prima di partire, però, è fondamentale verificare che il veicolo sia in perfette condizioni, prestando particolare attenzione agli pneumatici. Gomme usurate possono compromettere la sicurezza e aumentare il rischio di incidenti, oltre a esporre il conducente a sanzioni previste dalla legge. Per questo motivo, effettuare controlli periodici è essenziale per garantire viaggi sicuri e senza imprevisti.

Secondo le normative europee e il Codice della Strada, la profondità minima del battistrada per gli autoveicoli deve essere di almeno 1,6 millimetri. Per i motoveicoli, il limite scende a 1,0 millimetro, mentre per i ciclomotori è fissato a 0,5 millimetri. Quando il battistrada scende sotto questi livelli, la circolazione diventa vietata per ragioni di sicurezza stradale. Tuttavia, molti esperti consigliano di sostituire gli pneumatici prima di raggiungere questo limite, per garantire una maggiore aderenza soprattutto in condizioni di pioggia o strade scivolose.

Chi viene sorpreso a circolare con pneumatici oltre il limite di usura può incorrere in sanzioni amministrative. L’articolo 79, comma 4 del Codice della Strada prevede una multa che va da 87 a 344 euro, oltre alla decurtazione di 2 punti dalla patente. Questi provvedimenti mirano a incentivare i controlli e a garantire che i veicoli circolino sempre in condizioni di sicurezza. Per questo motivo, è fondamentale non trascurare lo stato delle gomme, non solo per evitare multe e penalizzazioni, ma soprattutto per proteggere la propria vita e quella degli altri utenti della strada.

Come funziona il bonus gomme

Tra le novità introdotte nell’ultima manovra di bilancio, il governo ha deciso di estendere il bonus elettrodomestici anche all’acquisto di pneumatici per automobili. Il bonus per gli pneumatici è incentivo pensato per aiutare le famiglie a sostenere il costo del cambio gomme, soprattutto in vista dell’obbligo di montare pneumatici invernali dal 15 novembre al 15 aprile. Il bonus può arrivare fino a 200 euro per le famiglie con redditi più bassi e fino a 100 euro per tutti gli altri, coprendo una parte della spesa sostenuta.

Il meccanismo di funzionamento è simile a quello del bonus per gli elettrodomestici: non è prevista una soglia ISEE per l’accesso, quindi chiunque può richiederlo, ma l’importo riconosciuto varia in base al reddito. Il rimborso standard è di 100 euro, a patto che non superi il 30% della spesa totale. Per le famiglie con un ISEE inferiore a 25.000 euro, il contributo sale fino a 200 euro, coprendo così fino al 50% del costo per il cambio delle quattro gomme.

Requisiti per ottenere il bonus

Per poter usufruire del bonus, è necessario effettuare la sostituzione degli pneumatici e conservare la fattura d’acquisto. Il contributo è valido sia per gomme estive che invernali, ma non è ancora chiaro se ci saranno restrizioni su marche o tipologie di pneumatici. Inoltre, il bonus può essere richiesto una sola volta per veicolo e fino all’esaurimento dei fondi stanziati dal governo, che ammontano a circa 50 milioni di euro.

Non è ancora stata definita la modalità esatta per presentare la domanda, ma si è parlato della possibilità di un click day. Tuttavia, grazie ai fondi disponibili, non dovrebbe esserci il rischio di esaurimento immediato delle risorse. Nei prossimi giorni il governo fornirà dettagli più precisi sulle procedure di richiesta, che probabilmente avverranno online attraverso una piattaforma dedicata. Per chi intende approfittare di questa agevolazione, è consigliabile rimanere aggiornati sulle disposizioni ufficiali e conservare tutte le ricevute di spesa per poter ottenere il rimborso.