Bollette, c’è chi le sta pagando due volte per un errore stupido | Non cascarci come una pera

Non serve accumulare pile di bollette antichissime adesso puoi anche gettarle, ma verifica la scadenza per non sbagliare

Le bollette sono documenti fondamentali che attestano il pagamento di servizi essenziali come luce, gas, acqua e telefono. Molti si chiedono per quanto tempo sia necessario conservarle prima di poterle eliminare in sicurezza.

Se non conserviamo correttamente le bollette, potremmo trovarci nella spiacevole situazione di dover dimostrare un pagamento già effettuato. Le aziende fornitrici potrebbero richiedere prove in caso di contestazioni, ed è quindi fondamentale avere le ricevute a disposizione.

Secondo l’articolo 293 del Codice Civile, le bollette devono essere conservate per almeno 5 anni. Se in questo arco di tempo non possiamo dimostrare il pagamento, il fornitore ha il diritto di richiedere nuovamente il saldo dell’importo.

Per chi preferisce conservare le bollette in formato cartaceo, è consigliabile organizzare un cassetto dedicato, suddividendo i documenti per tipologia e fornitore. Questo metodo permette di trovare rapidamente qualsiasi bolletta necessaria senza perdere tempo.

La conservazione in formato digitale

Facciamo degli esempi: la bolletta luce con scadenza successiva a marzo 2018 va conservata per 2 anni, mentre quelle con scadenza precedente devono essere conservate per 5 anni. La bolletta gas con scadenza successiva a gennaio 2019 va conservata per 2 anni, mentre quelle con scadenza precedente devono essere conservate per 5 anni.

Molti utenti optano per il formato digitale, più pratico e meno ingombrante. È utile salvare le bollette sul proprio computer, ma è fondamentale avere anche una copia di backup su una chiavetta USB o un hard disk esterno per evitare la perdita dei dati. Trascorsi 5 anni, le bollette possono essere eliminate senza rischi. Tuttavia, se ci sono controversie o reclami in corso, è consigliabile attendere la loro completa risoluzione prima di disfarsene definitivamente.

Il problema delle ricevute che sbiadiscono

Le ricevute di pagamento stampate su carta termica tendono a scolorire con il tempo. Per evitare problemi, è utile scansionarle e conservarle digitalmente, così da avere sempre una copia leggibile e valida.

Organizzare correttamente le bollette e conservarle nei tempi previsti è un’abitudine che può evitarci problemi e spese inutili. Con un sistema di archiviazione efficiente, sia cartaceo che digitale, possiamo gestire al meglio questi documenti senza preoccupazioni.