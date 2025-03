Banconote, ecco i nuovi tagli approvati dalla Banca Centrale Europea: a brevissimo saranno le uniche a circolare

Le banconote in Euro si rifanno il look, arrivano i nuovi tagli con disegni che raffigurano elementi naturali

Dopo oltre vent’anni dall’introduzione dell’euro, le banconote europee sono pronte per un cambio di look. La Banca Centrale Europea (BCE) ha annunciato che nei prossimi anni verranno introdotti nuovi design, selezionati attraverso un processo che coinvolgerà esperti e cittadini dell’Unione Europea. Il tema definitivo non è ancora stato deciso, ma sono state individuate due possibili direzioni artistiche, entrambe ispirate ai valori e all’identità del continente.

Le nuove banconote potrebbero essere ispirate a uno dei due temi finalisti: “Cultura europea: luoghi di cultura e condivisione” e “Fiumi e uccelli: resilienza nella diversità”. Il primo omaggia le figure storiche, i luoghi e le espressioni artistiche che hanno definito l’identità culturale europea, mentre il secondo celebra la biodiversità e la tutela dell’ambiente, temi fondamentali nell’agenda dell’Unione Europea.

Per determinare quale dei due temi verrà adottato, la BCE ha presentato sei motivi grafici per ciascuna delle due opzioni. Entro la fine del 2025 sarà indetto un concorso aperto ai bozzettisti di tutta l’UE, che potranno proporre i loro disegni ispirati ai temi selezionati. Una commissione giudicante, tenendo conto delle preferenze dei cittadini e delle indicazioni di esperti, sceglierà il progetto vincente, che verrà poi sviluppato nelle nuove banconote.

Se a vincere sarà il tema “Cultura europea”, le sei banconote rappresenteranno personaggi e luoghi che hanno avuto un ruolo chiave nella storia del continente. Tra le figure selezionate figurano Maria Callas (5 euro), Ludwig van Beethoven (10 euro), Marie Curie (20 euro), Miguel de Cervantes (50 euro), Leonardo da Vinci (100 euro) e Bertha von Suttner (200 euro). Le immagini non si limiteranno ai ritratti, ma includeranno anche contesti legati alla loro attività, come scuole, musei e ambienti artistici.

Un omaggio alla biodiversità con fiumi e uccelli

Il secondo tema in gara pone invece al centro la natura e la resilienza degli ecosistemi europei. Ogni banconota potrebbe raffigurare una specie di uccello nel suo habitat naturale, come il Martin pescatore accanto a una cascata o il Picchio muraiolo su una parete rocciosa. Sul retro, invece, troverebbero spazio le principali istituzioni europee, come la Commissione Europea, creando un legame tra la tutela ambientale e il ruolo politico dell’Unione.

L’intero processo di selezione coinvolgerà anche l’opinione pubblica. I cittadini europei sono stati già consultati in sondaggi che hanno portato alla scelta dei due temi finalisti, e continueranno ad avere voce nelle decisioni future. La BCE punta a rendere il rinnovamento delle banconote un’iniziativa partecipativa, per rafforzare il senso di appartenenza all’Unione e garantire che i nuovi design rispecchino i valori comuni.

I primi bozzetti e le anticipazioni

Sebbene i motivi precisi non siano ancora definitivi, alcuni bozzetti realizzati in passato possono dare un’idea di come potrebbero apparire le nuove banconote. Ad esempio, la LIPU (Lega Italiana Protezione Uccelli) e BirdLife hanno prodotto immagini di prova basate sul tema “Fiumi e uccelli”, dimostrando il potenziale artistico di questa scelta. Anche se le specie rappresentate nei bozzetti non coincidono con quelle selezionate dalla BCE, offrono un’anteprima visiva del possibile stile grafico.

Dopo la selezione del tema vincitore e la scelta dei design definitivi, passeranno ancora alcuni anni prima che le nuove banconote entrino effettivamente in circolazione. Il processo di produzione e distribuzione richiede tempo, ma l’attesa sarà ripagata con una serie di banconote che rappresenteranno un nuovo simbolo visivo dell’identità europea. Nel frattempo, i cittadini potranno seguire le fasi del progetto e scoprire in anteprima quali immagini accompagneranno le loro transazioni quotidiane nei prossimi decenni.