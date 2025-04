Banca, con questa semplice operazione online entri direttamente nella lista nera | Scattano i controlli delle Entrate

Adesso controllano anche l’uscita dei soldi dai tuoi conti correnti, se non puoi giustificarli puoi incorrere in sanzioni

Tra le operazioni bancarie più comuni, il bonifico rappresenta una delle forme più utilizzate per trasferire denaro da un conto corrente a un altro. Questo tipo di transazione può avvenire tra due soggetti distinti o anche tra conti intestati alla stessa persona, nel qual caso si parla di giroconto. Con la diffusione dell’home banking e delle applicazioni mobili, l’esecuzione di bonifici è diventata ancora più semplice e veloce, permettendo ai correntisti di effettuare pagamenti senza recarsi fisicamente in banca.

Sebbene il bonifico sia un’operazione tracciabile e trasparente, l’Agenzia delle Entrate può effettuare verifiche su determinati movimenti bancari. Non esiste una soglia fissa oltre la quale scattano automaticamente i controlli, ma l’attenzione si concentra su transazioni che non corrispondono al profilo abituale del correntista. Operazioni finanziarie di importo elevato o frequenti movimentazioni sospette possono essere oggetto di accertamenti per verificare la regolarità fiscale del soggetto coinvolto.

Uno degli aspetti fondamentali da considerare quando si effettua un bonifico è la causale, che deve essere chiara e dettagliata. Un’indicazione generica o ambigua potrebbe destare sospetti, specialmente per transazioni di importo rilevante. Specificare con precisione la motivazione del trasferimento di denaro consente di evitare equivoci e facilita eventuali verifiche da parte degli organi di controllo.

Quando un privato effettua un bonifico verso un conto corrente estero, deve rispettare alcune normative specifiche. Se l’importo supera i 12.500 euro, è obbligatorio compilare la Comunicazione Valutaria Statistica (CVS), un documento che serve a monitorare i flussi di capitale transfrontalieri. Questa misura mira a garantire la trasparenza delle operazioni finanziarie e a prevenire fenomeni di evasione fiscale o riciclaggio di denaro.

I bonifici in entrata da paesi extra UE

Anche i bonifici ricevuti dall’estero sono soggetti a particolari controlli, specialmente se provengono da paesi extra Unione Europea. Se l’importo supera i 15.000 euro, la banca ha l’obbligo di segnalare il movimento all’Agenzia delle Entrate. Questo tipo di monitoraggio consente di verificare l’origine dei fondi e di accertare che non vi siano irregolarità fiscali o finanziarie.

Le banche svolgono un ruolo chiave nella prevenzione di operazioni illecite. Oltre alle segnalazioni all’Agenzia delle Entrate, per importi superiori ai 5.000 euro esse devono inviare una comunicazione all’Unità di Informazione Finanziaria (UIF) della Banca d’Italia. Questo ente si occupa di raccogliere e analizzare le segnalazioni per individuare eventuali anomalie nei flussi finanziari.

I controlli sui bonifici ricevuti e il monitoraggio fiscale

I controlli fiscali si concentrano principalmente sui bonifici ricevuti piuttosto che su quelli in uscita. L’Agenzia delle Entrate ha accesso all’Anagrafe dei conti correnti, un database che raccoglie informazioni sui movimenti bancari. Se un bonifico in entrata presenta caratteristiche sospette o non giustificate, possono scattare accertamenti per verificare la regolarità fiscale del beneficiario.

Per evitare problemi con il Fisco, è fondamentale che ogni movimento bancario sia trasparente e giustificato. Seguire le normative vigenti e fornire spiegazioni dettagliate sui trasferimenti di denaro consente di ridurre il rischio di controlli e di garantire una gestione finanziaria corretta. Prestare attenzione alle disposizioni in materia di bonifici bancari aiuta a operare in sicurezza e a rispettare gli obblighi fiscali imposti dalla legge.