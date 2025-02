Bagaglio a mano, i trolley con le ruote hanno i giorni contati | Ti dovrai caricare tutto a mano come un mulo

C’è una città dove è vietato usare le valigie con le rotelle a causa del rumore e del disturbo alla quiete che provocano

Il disturbo alla quiete pubblica rappresenta un problema che può avere conseguenze sia penali che civili, a seconda della gravità e della diffusione del rumore. La legge italiana tutela il diritto al riposo e alla salute psico-fisica, prevedendo sanzioni per chi supera la soglia di tollerabilità dei 3,5 decibel e disturba un numero considerevole di persone.

Se il frastuono riguarda l’intera comunità, si configura un reato penale punibile con ammende o arresto fino a tre mesi, mentre se il disagio coinvolge un singolo individuo, si può ricorrere a un’azione civile per ottenere un risarcimento danni. Il rumore eccessivo può derivare da fonti diverse, come locali notturni, schiamazzi, strumenti sonori o persino animali domestici, e la sua valutazione richiede spesso l’intervento dell’ARPA per misurare ufficialmente i decibel prodotti.

Un caso particolare riguarda i locali con musica dal vivo, che devono ottenere un’autorizzazione specifica dal Comune per poter diffondere musica fino a tarda notte. Senza questo permesso, il titolare rischia la chiusura dell’attività e il sequestro del locale. Inoltre, resta aperto il dibattito sulla responsabilità degli schiamazzi notturni generati dai clienti all’esterno dei locali: sebbene gli esercenti siano tenuti a gestire la quiete all’interno delle loro proprietà, il controllo delle aree pubbliche spetta alle autorità comunali.

Per prevenire disturbi, esistono fasce orarie in cui è vietato fare rumore e che devono essere rispettate sia dai cittadini privati che dalle attività commerciali, contribuendo così a garantire un equilibrio tra svago e rispetto della quiete pubblica. Ma ci sono anche altri tipi di rumori che risultano molesti alla quiete pubblica e che hanno spinto alcune città a prendere provvedimenti.

Il divieto delle valigie con ruote a Dubrovnik

Dubrovnik, una delle destinazioni più affascinanti della Croazia, ha recentemente introdotto un divieto insolito nel suo centro storico: l’uso delle valigie con le ruote. Il motivo di questa scelta è legato all’inquinamento acustico provocato dal rumore incessante dei bagagli trascinati sulle strade lastricate, che ha causato numerose lamentele da parte dei residenti. Per garantire il benessere della popolazione locale, il Consiglio comunale ha deciso di intervenire, obbligando i turisti a trasportare a mano le proprie valigie anziché trascinarle per le vie della città.

Nonostante il divieto, Dubrovnik offre soluzioni per agevolare i viaggiatori. Alcuni hotel hanno già attivato un servizio di trasporto bagagli, che consente ai turisti di lasciare le valigie in un punto di raccolta prima di entrare nel centro storico. Il bagaglio viene poi recapitato direttamente in hotel, evitando il disagio del trasporto manuale. Inoltre, il comune sta pianificando la creazione di un centro logistico presso l’aeroporto, che in futuro si occuperà di trasferire i bagagli dei turisti fino alla loro destinazione finale, rendendo il processo ancora più agevole.

Un piano per proteggere la città storica

L’iniziativa di vietare le valigie con ruote si inserisce in un più ampio piano di regolamentazione del turismo a Dubrovnik. Già in passato, il comune aveva limitato il numero di navi da crociera che possono attraccare ogni giorno al porto, al fine di ridurre l’eccessivo afflusso di visitatori. Ora, con le nuove restrizioni, si punta a migliorare la qualità della vita degli abitanti e a preservare la tranquillità della città, evitando il degrado causato dal turismo di massa.

Oltre alla questione delle valigie, Dubrovnik ha introdotto altre misure per proteggere il suo patrimonio e garantire il rispetto delle regole da parte dei visitatori. È vietato camminare per il centro storico senza maglietta e salire sui monumenti, comportamenti spesso osservati tra i turisti poco rispettosi. Queste nuove normative mirano a preservare l’atmosfera della città e a ridurre il disturbo per chi la vive quotidianamente. Con queste restrizioni, Dubrovnik si conferma una delle città più attente alla gestione del turismo, cercando di bilanciare l’accoglienza con la tutela del proprio patrimonio storico e culturale.