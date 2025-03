Allarme automobilisti: vietato fermarsi per dare la precedenza ai pedoni, la ‘multa al contrario’ è di 173€

Il codice stradale si applica anche se non vai in auto o in moto, puoi prendere la multa anche se fai una passeggiata

Anche i pedoni devono rispettare il Codice della Strada, seguendo regole precise quando attraversano la carreggiata. Il principio secondo cui “il pedone ha sempre ragione” non è corretto: esistono situazioni in cui la sua condotta può essere considerata imprudente o addirittura pericolosa. L’inosservanza delle norme può non solo esporlo a rischi, ma anche comportare sanzioni amministrative e, in alcuni casi, responsabilità civili o penali.

I semafori pedonali sono diversi da quelli per i veicoli: presentano una figura umana illuminata da luci rosse, gialle o verdi. Il rosso impone l’arresto immediato e vieta qualsiasi attraversamento, anche se la strada sembra libera. Il giallo indica l’obbligo di sgomberare rapidamente l’attraversamento se si è già in mezzo alla strada, mentre il verde consente di procedere, ma solo nella direzione indicata, senza deviazioni o movimenti improvvisi.

Attraversare con il semaforo rosso è un comportamento estremamente pericoloso, che può causare incidenti anche gravi. La giurisprudenza italiana ha più volte stabilito che, in caso di sinistro, il pedone che non ha rispettato il segnale luminoso può essere ritenuto responsabile, anche totalmente. Questo può tradursi nell’obbligo di risarcire i danni subiti dai conducenti coinvolti e, in casi estremi, anche in una condanna penale per lesioni colpose.

Chi attraversa col rosso senza provocare incidenti è comunque soggetto a una multa amministrativa che varia da 42 a 173 euro. Se il comportamento del pedone ostacola il traffico, ad esempio trattenendosi deliberatamente al centro della carreggiata, la sanzione può arrivare fino a 666 euro, lo stesso importo previsto per i veicoli che ignorano il semaforo.

Quando il semaforo non funziona

Nel caso in cui un semaforo sia spento o lampeggiante, sia i pedoni che i conducenti devono applicare le regole generali della circolazione. I veicoli devono dare la precedenza ai pedoni sulle strisce, ma chi attraversa ha comunque il dovere di verificare che non sopraggiungano auto a velocità sostenuta. Gettarsi improvvisamente sulla carreggiata rappresenta un comportamento pericoloso e può essere causa di responsabilità in caso di incidente.

Le sanzioni per i pedoni possono essere ridotte del 30% se pagate entro cinque giorni dalla contestazione o dalla notifica. In questo caso, la multa minima di 42 euro scende a 30 euro. La Polizia Stradale e i Vigili Urbani stanno applicando queste sanzioni con maggiore frequenza, soprattutto nelle città, per scoraggiare comportamenti pericolosi.

Il ruolo degli attraversamenti pedonali intelligenti

In alcune città sono stati introdotti semafori pedonali avanzati con timer visibili e segnali acustici per non vedenti. Questi dispositivi aiutano a migliorare la sicurezza, indicando chiaramente il tempo disponibile per attraversare. Tuttavia, il rispetto delle regole resta fondamentale: anche con semafori evoluti, attraversare con il rosso rimane una violazione punibile con multa.

Attraversare correttamente la strada non è solo una questione di rispetto delle regole, ma soprattutto di sicurezza personale. I pedoni devono essere consapevoli del proprio ruolo nel traffico e comportarsi in modo responsabile. Rispettare il semaforo non solo evita multe, ma riduce il rischio di incidenti, contribuendo a una circolazione più sicura per tutti.