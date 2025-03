Alimentazione e longevità, mangia questi alimenti e aggiungi in automatico 9 anni in più alla tua vita: è la pillola magica

Uno stile alimentare corretto allunga la vita di molti anni, ma attenzione, bisogna iniziare a mangiare bene sin da giovane

Un recente studio ha confermato che la “Dieta della Longevità”, ideata dal Prof. Valter Longo, può aumentare l’aspettativa di vita fino a 13 anni. Questo regime alimentare non si basa solo sulla perdita di peso, ma rappresenta un vero e proprio stile di vita per promuovere la salute e il benessere nel tempo.

Seguire questa dieta è più semplice di quanto si possa pensare. Gli alimenti principali includono cereali, legumi, verdure, frutta oleosa e pesce, facilmente reperibili. Questi cibi sono ricchi di nutrienti essenziali, come vitamine, minerali, polifenoli e antiossidanti, e aiutano a detossificare il corpo, riducendo l’infiammazione e favorendo il senso di sazietà.

La Dieta della Longevità si ispira alla dieta mediterranea ma la perfeziona. Ad esempio, riduce ulteriormente il consumo di carne rossa e limita il pesce, contrariamente alla dieta mediterranea tradizionale. Queste modifiche sono state associate a un incremento dell’aspettativa di vita, come dimostrato da studi condotti su centenari.

Adottare questa dieta già a 20 anni può aumentare la vita fino a 13 anni per gli uomini e 10 per le donne. Anche chi inizia a 60 anni può guadagnare fino a 9 anni di vita. Perfino chi cambia alimentazione a 80 anni può ottenere un beneficio di circa 3 anni e mezzo, con una riduzione del rischio di malattie croniche.

Un problema globale di cattiva alimentazione

Secondo i dati dei Centers for Disease Control and Prevention (CDC), gran parte della popolazione non segue una dieta equilibrata. Solo il 10% degli americani consuma le quantità raccomandate di verdure e legumi, e il 95% preferisce cereali raffinati anziché integrali. Anche in Italia, l’eccesso di proteine e grassi saturi nella dieta è un problema diffuso.

Un modo semplice per adottare la Dieta della Longevità è ridurre il consumo di carni rosse e lavorate, sostituendole con legumi e pesce fino ai 65 anni. Per gli anziani, una versione modificata permette il consumo moderato di carne bianca, uova e latticini per garantire un adeguato apporto proteico.

Sostituire gradualmente gli alimenti

Per avvicinarsi a questo stile alimentare, si può iniziare preparando alcuni pasti a base di legumi, cereali integrali e verdure, condendoli con olio d’oliva ed erbe aromatiche. Con il tempo, sarà più facile costruire una dieta equilibrata e sana, senza rinunciare al piacere del cibo.

La dieta della maggior parte degli italiani, già da bambini, condivide alcune caratteristiche comuni: scarsa varietà, assunzione eccessiva di proteine (16,5% rispetto all’10-12% raccomandato prima dei 65 anni) e un basso apporto di grassi totali, compresi quelli sani da olio extra vergine di oliva e frutta oleosa. Seguire un’alimentazione basata sui 5 Pilastri della Longevità può migliorare la qualità della vita, riducendo il rischio di malattie e favorendo un invecchiamento sano.