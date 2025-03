Aeroporto, nuove sanzioni da 100 euro: chi non si presenta al gate entro quest’ora è rovinato

Una delle compagnie low cost più famose del mondo rende la vita difficile ai suoi passeggeri e mette altre restrizioni

Ryanair ha introdotto una nuova norma che impone ai passeggeri di arrivare al gate di imbarco almeno 40 minuti prima della partenza del volo. Chi non rispetta questa regola rischia una multa fino a 100 euro e potrebbe vedersi negato l’imbarco. La misura ha suscitato polemiche tra i viaggiatori, ma secondo la compagnia è necessaria per migliorare la puntualità.

Secondo Ryanair, negli ultimi mesi si è verificato un aumento dei ritardi causati dai passeggeri che si presentano tardi al gate. Per questo motivo, la compagnia ha deciso di adottare questa politica più severa. L’obiettivo è garantire un flusso di imbarco più rapido ed evitare interruzioni negli orari dei voli.

La nuova norma prevede che chi arriva al gate con meno di 40 minuti di anticipo possa essere soggetto a una penale fino a 100 euro. Inoltre, il passeggero potrebbe non essere autorizzato a salire a bordo. Questo aspetto ha generato critiche da parte di molti viaggiatori, che ritengono la misura troppo rigida.

Le reazioni dei viaggiatori sono contrastanti. Alcuni ritengono che questa norma possa effettivamente migliorare la puntualità dei voli, mentre altri la vedono come un’ulteriore strategia della compagnia per generare maggiori entrate attraverso multe e costi aggiuntivi. In particolare, molti si lamentano del fatto che ritardi ai controlli di sicurezza potrebbero rendere difficile rispettare il limite imposto.

Ulteriori cambiamenti nelle politiche di Ryanair

Oltre alla nuova regola sull’orario di imbarco, Ryanair ha annunciato altre modifiche. Tra queste, l’eliminazione delle carte d’imbarco cartacee e nuove restrizioni sui bagagli a mano. Anche queste misure hanno suscitato discussioni, con alcuni viaggiatori che le vedono come un miglioramento dell’efficienza e altri che temono ulteriori disagi.

Molti passeggeri hanno espresso preoccupazioni riguardo ai costi nascosti che potrebbero derivare da queste nuove norme. La multa di 100 euro per chi arriva in ritardo al gate viene vista da molti come una penalizzazione eccessiva. “A volte le file ai controlli di sicurezza sono imprevedibili, e questa regola danneggia solo i passeggeri”, ha commentato un utente sui social media.

Ryanair consiglia di arrivare in anticipo

Per evitare problemi con le nuove regole, Ryanair raccomanda ai passeggeri di arrivare in aeroporto con largo anticipo, scaricare la carta d’imbarco dall’app ufficiale e verificare le dimensioni dei bagagli prima di passare i controlli. La compagnia sostiene che questi accorgimenti aiuteranno a rendere il processo di imbarco più veloce ed efficiente.

Le nuove politiche di Ryanair riflettono la volontà della compagnia di ottimizzare i tempi e migliorare la puntualità. Tuttavia, le multe e le restrizioni imposte non convincono tutti i viaggiatori. Resta da vedere se queste misure si tradurranno in un reale miglioramento del servizio o se continueranno a essere oggetto di critiche.