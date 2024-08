Il Tre porta il suo “Fragili Tour” a Zafferana Etnea

Il 7 agosto l’Anfiteatro Falcone e Borsellino di Zafferana Etnea (CT) ospiterà il concerto de Il Tre, pseudonimo di Guido Luigi Senia, che porterà la sua energia e il suo talento sul palco siciliano. Reduce dalla partecipazione alla 74° edizione del Festival di Sanremo 2024 con il brano “Fragili”, Il Tre continua a conquistare il pubblico italiano con la sua musica autentica e coinvolgente.

“Fragili”, scritto dallo stesso Il Tre, è un brano che tocca le corde più profonde dell’animo umano, dedicato alle “fragilità di ognuno di noi”.

La canzone racconta il coraggio di affrontare le proprie paure, il valore degli amici di sempre, il credere nei propri sogni e la forza della famiglia, che ha aiutato l’artista nei momenti più difficili. Il video del brano, girato tra Roma e New York, accompagna perfettamente queste emozioni, confermando la capacità di Il Tre di raccontare storie attraverso immagini potenti e suggestive.

“Fragili” è inserito nella nuova versione dell’album “Invisibili”, che ha debuttato al numero 1 della classifica ufficiale Fimi/Gfk. Composto da dodici tracce che alternano energia e intimità, l’album rappresenta una visione del mondo unica, capace di mescolare testi introspettivi e flow rapidi, con esercizi di stile e critiche taglienti contro tutto ciò che non va. “Invisibili” è un grido di visibilità per chi si sente trascurato, un invito a emergere e farsi sentire.

Il Tre, romano classe 1997, sta girando l’Italia con il suo tour estivo, e la tappa di Zafferana Etnea, promossa da Giuseppe Rapisarda Management, si preannuncia come una delle più attese. I biglietti sono ancora in vendita online su Ticketone e nei punti vendita del circuito Sicilia Ticket. I tagliandi potranno essere acquistati anche al botteghino dell’Anfiteatro Falcone e Borsellino di Zafferana Etnea nel pomeriggio del concerto.