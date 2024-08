Giovanni Allevi fa tappa al Teatro Pirandello di Agrigento

“Nell’anno di Agrigento Capitale della Cultura, il pianista ha scelto il nostro prestigioso teatro per aprire il suo tour in Sicilia, che, oltre al Pirandello, toccherà anche Palermo e Catania. Sabato 8 febbraio 2025 è atteso lo spettacolo del ”Piano Solo Tour”, con oltre ottanta minuti di musica al pianoforte-si legge in una nota. “Soddisfazione” da parte del Presidente della Fondazione Teatro Pirandello, Alessandro Patti, che ha annunciato la data: “Quando abbiamo saputo che potevamo avere Allevi al Pirandello, abbiamo insistito affinché avvenisse con l’inizio di Agrigento 2025, e crediamo che sarà uno dei grandi eventi dell’anno di Capitale della Cultura. È davvero importante per noi sapere che sarà la sua prima tappa in Sicilia. Dopo il Pirandello, Allevi sarà al Teatro Massimo di Palermo e al Bellini di Catania. È motivo di grande orgoglio per noi essere accostati a questi due grandi teatri regionali ed avere la prima assoluta nell’isola.”

