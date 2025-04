Guida Chef di Pizza Stellato 2025, l’eccellenza mondiale della pizza si presenta in Sicilia

Dal 14 al 16 aprile la Sicilia ospiterà le prime tre tappe ufficiali della Guida Chef di Pizza Stellato 2025, una prestigiosa raccolta che riunisce i migliori maestri pizzaioli provenienti da tutto il mondo. Questo progetto internazionale, nato dalla passione del pluricampione mondiale Enzo Varlese, già insignito di ben sette titoli mondiali, ha preso forma a Napoli, capitale indiscussa della pizza, e ora si proietta verso una dimensione sempre più globale.

Lo scorso novembre, durante la “Notte delle Stelle” al Grand Hotel La Sonrisa di Napoli, sono stati premiati 67 chef pizza, provenienti da ben 17 Paesi diversi, con un’ampia rappresentanza italiana e siciliana (rispettivamente 44 e 16). Ogni professionista è stato valutato da una commissione di altissimo livello formata da 10 ispettori capo provenienti da vari continenti, supportati da 30 ambasciatori in incognito, incaricati di scovare nuovi talenti.

Le presentazioni istituzionali si svolgeranno lunedì 14 aprile presso Top Arredi a Siracusa, martedì 15 aprile nella splendida cornice di Palazzo Butera a Bagheria (PA) e mercoledì 16 aprile a Finale di Pollina (PA), presso la location Cassataro. Ad ogni evento saranno presenti autorità locali, tra cui i sindaci Francesco Italia (Siracusa), Filippo Maria Tripoli (Bagheria) e Pietro Musotto (Finale di Pollina), insieme ai sindaci di borghi turistici limitrofi come San Giuseppe Jato. Le giornate, condotte dall’esperto Johnny Parker con la partecipazione di chef stellati come Andrea Condorelli e Marco Nicolosi, inizieranno alle ore 12 e si concluderanno con un buffet realizzato dagli chef premiati.

La scelta della Sicilia come sede principale non è casuale: dopo la pubblicazione della Guida, nell’isola si è registrato un boom di richieste per essere inseriti nel prestigioso Libro d’Oro della Pizza. Un successo che ha convinto lo stesso Varlese a trasferirsi da Napoli a Bagheria per gestire al meglio questo crescente interesse. La Guida ha già partecipato con grande riscontro ad eventi internazionali come il SIGEP di Rimini e UNIDAY EXPO Food & Beverage di Siracusa, e al recente Festival di Sanremo, dove è stato assegnato il Premio Pizza D’Oro.

Tra i momenti più significativi spicca la premiazione speciale del maestro Giuseppe Santoro per il suo impegno verso la sostenibilità e l’economia circolare nel mondo pizza. Gli organizzatori della Guida stanno inoltre pianificando il primo Festival della Pizza “Regno delle Due Sicilie”, previsto per l’estate con appuntamenti già fissati a Finale di Pollina e Porticello.

La Guida Chef di Pizza Stellato rappresenta dunque un importante passo avanti nella valorizzazione internazionale della pizza e delle sue eccellenze gastronomiche.