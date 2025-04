Catania, torna il Salone dell’Orientamento: dall’8 al 10 aprile l’edizione 2025 al CUS

Tutto pronto per l’edizione 2025 del Salone dell’Orientamento: dall’8 al 10 aprile, gli spazi del CUS Catania, in via Santa Sofia, accoglieranno oltre 20 mila studenti e studentesse provenienti da tutta la Sicilia. L’evento, pensato per gli iscritti al quarto e quinto anno delle scuole superiori e per i diplomati in cerca del proprio percorso universitario, rappresenta un appuntamento chiave per compiere una scelta consapevole e informata.

Per tre giorni, i partecipanti avranno l’opportunità di esplorare l’offerta formativa dell’Università di Catania, visitare gli stand dei dipartimenti, incontrare docenti e tutor, informarsi su borse di studio, alloggi, servizi per studenti con disabilità, procedure di iscrizione e trasferimento, e partecipare a colloqui individuali di orientamento con esperti del settore.

Ampio spazio sarà dedicato ai workshop interattivi previsti nell’ambito del progetto “OUI, ovunque da qui”, finanziato dall’Unione Europea – NextGenerationEU nell’ambito del PNRR. Gli studenti potranno confrontarsi con esperti di placement, conoscere gli sbocchi professionali dei diversi corsi di laurea e partecipare ad attività sportive, momenti di animazione e musica live con gli speaker di Radio Zammù, per vivere l’orientamento anche come esperienza dinamica e coinvolgente.

Il Salone, promosso grazie al Progetto OUI e realizzato in collaborazione con il CUS Catania, nasce con l’obiettivo di supportare i giovani nel passaggio dalla scuola all’università, fornendo strumenti concreti per orientarsi tra le tante possibilità formative e professionali. Accanto alle attività dedicate agli studenti, è previsto anche un programma di formazione per i docenti delle scuole superiori, volto a promuovere l’aggiornamento e lo scambio di buone pratiche didattiche.

La cerimonia inaugurale si terrà martedì 8 aprile alle ore 11, alla presenza del rettore Francesco Priolo, delle autorità locali e dei rappresentanti dei partner istituzionali: il Comune di Catania, la Città Metropolitana, la Regione Siciliana (Assessorato Istruzione e Formazione), l’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia e le Forze dell’Ordine. Ogni giornata si aprirà alle 8.30; alle ore 12 spazio alle dj battle tra studenti, mentre dalle 14.30 prenderanno il via i laboratori pomeridiani del Progetto OUI.

Un’occasione preziosa, insomma, per studenti, famiglie e docenti, per avvicinarsi al mondo universitario e riflettere con maggiore consapevolezza sul futuro formativo e professionale.