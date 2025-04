Catania è la Città Italiana dei Giovani 2025

Catania è ufficialmente la Città Italiana dei Giovani 2025. L’annuncio è stato dato a Roma durante la cerimonia ufficiale organizzata dal Consiglio Nazionale dei Giovani, in collaborazione con il Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale e con l’Agenzia Italiana per la Gioventù.

A conquistare il prestigioso titolo è stato il progetto “Nict Nact / VolcaNict”, proposto dalla città etnea. Un’iniziativa che punta a valorizzare il talento e le competenze dei giovani, attraverso il dialogo tra istituzioni, imprese e territorio, promuovendo imprenditorialità, inclusione sociale e trasformazione digitale, anche grazie alla creazione di hub tecnologici.

La cerimonia ha visto la partecipazione del ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi, della presidente del Consiglio Nazionale dei Giovani Maria Cristina Pisani e della presidente dell’Agenzia Italiana per la Gioventù Federica Celestini Campanari, oltre ai rappresentanti delle città finaliste Pisa e Torino, e della città uscente, Potenza.

La selezione del progetto vincitore è stata affidata a una giuria composta da rappresentanti delle istituzioni promotrici e da figure di rilievo nel campo delle politiche giovanili. L’obiettivo: individuare la proposta più innovativa, inclusiva e concreta.

Catania, protagonista per tutto il 2025

Durante il 2025, Catania sarà teatro di un fitto calendario di eventi, laboratori di formazione, iniziative pubbliche e percorsi di partecipazione civica, rivolti ai giovani del territorio e non solo. Il premio, infatti, mira a riconoscere e sostenere le città che investono in progettualità capaci di rispondere alle esigenze delle nuove generazioni, favorendo il loro protagonismo nei processi di sviluppo urbano, sociale e culturale.

A rappresentare la città durante la premiazione è stato il sindaco Enrico Trantino, che ha sottolineato l’impegno dell’amministrazione nel promuovere politiche giovanili concrete e inclusive:

«Desidero ringraziare tutte le città che hanno partecipato al Premio, offrendo visioni e progetti di straordinaria qualità. Ogni proposta rappresenta un’opportunità per rafforzare il legame tra giovani e comunità locali».

Anche il ministro Andrea Abodi ha voluto sottolineare il valore dell’iniziativa:

«Questo premio è un traguardo ma anche un punto di partenza. Catania ha ora nuove opportunità, passando per le università e il coinvolgimento attivo di tutto il tessuto giovanile. Sarà fondamentale dare continuità a quanto verrà costruito».

La presidente del Consiglio Nazionale dei Giovani, Maria Cristina Pisani, ha evidenziato il valore simbolico e strategico della vittoria di una città del Sud:

«“Nict Nact / VolcaNict” è l’espressione di una visione coraggiosa, che mette i giovani al centro delle politiche di sviluppo. È un segnale importante: innovazione e partecipazione giovanile possono essere motori di rilancio, anche nelle aree più fragili del Paese».

A chiudere la cerimonia, le parole di Federica Celestini Campanari, presidente dell’Agenzia Italiana per la Gioventù:

«Il riconoscimento a Catania è la prova che investire in innovazione e partecipazione giovanile genera valore. È la dimostrazione di un’amministrazione capace di costruire opportunità reali per le nuove generazioni».