Maxi operazione della Polizia a San Cristoforo

Una vasta e articolata operazione di controllo straordinario del territorio è stata condotta nelle scorse ore dalla Polizia di Stato nel quartiere San Cristoforo di Catania, su disposizione del Questore. L’obiettivo: ripristinare legalità, sicurezza e decoro urbano in una delle zone più sensibili della città.

Controlli a tappeto: forze dell’ordine e istituzioni in campo

La task force ha visto l’impiego congiunto di numerose unità operative: volanti, unità cinofile, squadra a cavallo, Squadra Mobile, Reparto Prevenzione Crimine, Polizia Stradale, PAS, Scientifica, Commissariati “San Cristoforo” e “Centrale”, supportati anche dall’elicottero del Reparto Volo di Palermo. Presenti anche ASP, Corpo Forestale, Ispettorato del Lavoro, Polizia Locale e GEMA per la bonifica ambientale.

Panificio chiuso e denunce per gravi irregolarità

Un panificio-gastronomia nei pressi di piazza Palestro è stato chiuso per gravi carenze igienico-sanitarie: locali sporchi, presenza di formiche nella farina e assenza di documentazione HACCP. Sono stati sequestrati 22 kg di alimenti privi di tracciabilità, con sanzioni complessive pari a 8.900 euro. Il titolare è stato denunciato per furto di energia elettrica, a seguito della scoperta di un allaccio irregolare.

Vino e formaggi sequestrati in una macelleria

In una macelleria di carne equina vicino al Cimitero sono stati sequestrati 162 litri di vino e 15 kg di formaggi, anch’essi privi di tracciabilità. Sanzione: 1.500 euro.

Sicurezza sul lavoro e suolo pubblico: raffica di sanzioni

In via Palermo, controllata un’attività di noleggio veicoli abusiva, priva di autorizzazioni e copertura assicurativa: sanzioni per 8.000 euro. Irregolarità sull’occupazione del suolo pubblico sono state rilevate anche presso una rivendita di frutta e verdura e un negozio di articoli per la casa.

Arrestato ambulante per minacce a pubblico ufficiale

Un venditore ambulante privo di autorizzazioni, in via Medaglie d’Oro, ha minacciato e insultato un funzionario di polizia: è stato arrestato per resistenza e denunciato per oltraggio. Sanzioni per oltre 4.000 euro, banchi e merce sequestrati, con successiva donazione alla Caritas.

Maltrattamenti animali: cavallo e cane sequestrati

In una stalla abusiva nei pressi dell’ex ospedale “Santo Bambino” è stato sequestrato un cavallo malnutrito e senza cure, trovato in condizioni igieniche disastrose. Presente anche un pitbull privo di chip, anch’esso in stato di abbandono. Oltre 4.500 euro di sanzioni e denunce per maltrattamento e omessa custodia di animali.

In uno sgabuzzino sono state trovate papere abbandonate, poi liberate nel laghetto della Playa dai poliziotti a cavallo.

Bonifica ambientale: rimossi rifiuti vicino scuole e asili

Grazie alla collaborazione tra Polizia e Comune di Catania, sono stati rimossi rifiuti ed elettrodomestici da diverse strade: via Case Sante, via Zammataro, viale della Regione, via Acquicella, via Suor Anna Cantalupo. Tanti cittadini hanno assistito e ringraziato, promettendo collaborazione per future segnalazioni.

Lotta alla droga: due arresti, denunce e sequestri

Durante l’operazione, la Squadra Mobile ha arrestato un 21enne in possesso di marijuana e hashish e un 30enne con un chilo di marijuana nascosto nel bagagliaio dell’auto. Entrambi sono stati arrestati per spaccio di stupefacenti, convalidato il fermo dal PM di turno.

Grazie al fiuto dei cani antidroga “Maui” e “Ares”, è stata scoperta una piazza di spaccio in via Gramignani, con all’interno una drug room. Due persone denunciate per spaccio di crack e cocaina. Sul posto è giunto anche un uomo, evaso dai domiciliari per acquistare droga: è stato denunciato per evasione.

Infine, in un’altra zona del quartiere, i poliziotti hanno trovato 28 dosi di cocaina, per un totale di 17 grammi, poste sotto sequestro a carico di ignoti.