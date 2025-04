La Polizia di Stato celebra 173 anni al fianco dei cittadini: festa e legalità nel cuore di San Cristoforo

Sarà una giornata all’insegna della partecipazione e della condivisione quella organizzata dalla Questura di Catania per celebrare il 173° anniversario della fondazione della Polizia di Stato, che si terrà giovedì 10 aprile, a partire dalle ore 9.30 in piazza Palestro, nel cuore del quartiere San Cristoforo.

Una scelta simbolica e significativa, che ribadisce l’impegno della Polizia di Stato a essere presente nelle realtà più complesse della città, promuovendo legalità, dialogo e vicinanza ai cittadini.

La mattinata si aprirà con l’inaugurazione degli stand espositivi dedicati alle specialità della Polizia di Stato, dove saranno illustrate attrezzature e dotazioni in uso, alla presenza di operatori delle varie articolazioni che saranno a disposizione del pubblico per rispondere a domande e curiosità.

Alle ore 10.30 avrà luogo il momento istituzionale, cui prenderanno parte le autorità civili, militari e religiose.

Anche quest’anno, il filo conduttore dell’iniziativa sarà lo slogan “Esserci sempre”, che rappresenta l’impegno quotidiano delle donne e degli uomini della Polizia di Stato per garantire la sicurezza, tutelare i diritti e affermare la legalità in ogni contesto.

La scelta di piazza Palestro, in un quartiere come San Cristoforo, testimonia la volontà della Polizia di essere parte attiva nel percorso di riscatto e rinascita di un territorio segnato da criticità, ma ricco di cittadini onesti e determinati a costruire un futuro migliore, lontano da degrado e illegalità.

Durante la cerimonia, saranno conferiti riconoscimenti ad alcuni poliziotti che si sono distinti in attività di polizia giudiziaria e in operazioni di soccorso pubblico. Un premio speciale sarà assegnato dal Questore di Catania a una donna che, grazie al coraggio e al senso civico, ha smascherato una truffa ai suoi danni, consentendo l’arresto di due malfattori. La sua prontezza è frutto dell’efficace azione di prevenzione della Polizia, nell’ambito della campagna informativa “Insieme, per la sicurezza”.

Grande spazio sarà riservato anche al coinvolgimento dei più giovani: gli studenti degli istituti comprensivi del quartiere hanno realizzato elaborati dedicati a figure simbolo della lotta alla mafia, offrendo un prezioso contributo di riflessione e memoria.

L’evento sarà impreziosito dalle esibizioni musicali a cura degli alunni del Liceo Musicale “Angelo Musco”, e dalla partecipazione del laboratorio “Nict-nact”, realtà innovativa catanese dedicata alla formazione tecnologica e creativa dei giovani. In particolare, i partecipanti potranno assistere alla dimostrazione di un robot interattivo sviluppato da studenti catanesi e alla produzione, tramite stampante 3D, di manufatti a tema Polizia di Stato.

Una giornata speciale, tra memoria, tecnologia e vicinanza, che rafforza il legame tra la Polizia di Stato e la comunità.