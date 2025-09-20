Graziano Lobianco, rocker di Catania: successo su Rai2 con “Ti aspettavo da un po’” e attesa per l’album “Rock in Stanza 7” in uscita il 29 settembre Catania.

Il rock italiano torna a vibrare di emozioni grazie a Graziano Lobianco, cantautore e rocker catanese che ha conquistato il pubblico di Rai2 nella puntata del 5 settembre di Missione d’Estate, ideata e condotta da Paolo D’Amico.

Un’interpretazione intensa e sincera che ha mostrato un artista maturo, pronto a parlare a un pubblico sempre più ampio.

“Ti aspettavo da un po’”: un inno alla rinascita

Il singolo “Ti aspettavo da un po’” ha emozionato per la sua capacità di unire intimità e potenza rock. Strofe raccolte che esplodono in un ritornello corale, diventando un invito a rialzarsi e a credere nel momento giusto.

«Volevo un brano che fosse un abbraccio musicale — spiega Graziano — un incontro tra il mio percorso personale e il pubblico. Quel “ti aspettavo” è la voce di chi non si arrende e continua a credere che il momento giusto possa arrivare.»

La sua esibizione su Rai2 ha generato centinaia di interazioni online, un incremento degli ascolti su Spotify e l’attenzione di nuovi fan.

“Rock in Stanza 7”: il nuovo album

Il 29 settembre 2025 uscirà “Rock in Stanza 7”, il nuovo album di Graziano Lobianco prodotto da Gocce Music.

Un progetto nato da mesi di scrittura e registrazione, che raccoglie brani carichi di energia e ballate intime.

«Questo disco è il mio diario aperto. È un viaggio per chi non vuole arrendersi,» racconta l’artista.

Il titolo è un omaggio alla stanza dove le canzoni hanno preso forma: uno spazio intimo e creativo, ma anche luogo di lotta interiore e rinascita.

Un album da vivere in ogni momento

Invece di puntare su grandi eventi live, Graziano invita il pubblico a vivere un’esperienza di ascolto consapevole.

Mettere le cuffie, ascoltare in macchina o a casa, prendersi un momento per sé: ogni brano di “Rock in Stanza 7” è un viaggio emotivo che trasporta l’ascoltatore in un mondo di suoni e parole.

Tra cattedra e palcoscenico

Laureato in Filosofia a Catania, Graziano porta nella musica la stessa intensità che caratterizza il suo lavoro di insegnante.

«La cattedra e il palco sono i miei habitat naturali: nelle lezioni e nei concerti c’è lo stesso desiderio di condividere pensieri ed emozioni.»

Questa doppia identità rende i suoi testi profondi e universali, capaci di parlare a pubblici di età e sensibilità diverse.

Un rock che guarda avanti

Dopo l’esperienza a Sanremo Rock e le prime pubblicazioni indipendenti, Graziano Lobianco è pronto a conquistare un pubblico sempre più vasto.

Le sue influenze spaziano da Elvis Presley a Lucio Battisti, passando per Springsteen, U2 e la grinta di Ligabue.

Il risultato è un rock autentico, moderno e personale, che parla in italiano ma ha respiro internazionale.

Uscita e link utili

L’uscita di “Rock in Stanza 7” sarà un’occasione per chi ama la musica autentica di scoprire un album che vuole diventare la colonna sonora di chi cerca forza e verità.

Data di uscita: 29 settembre 2025

Etichetta: Gocce Music

Ascolta e segui Graziano Lobianco

• “Ti aspettavo da un po’” è disponibile su Spotify, Apple Music e YouTube Music

• Il 29 settembre uscirà “Rock in Stanza 7” su tutte le piattaforme digitali

• Segui Graziano su Facebook, Instagram, TikTok e YouTube per anteprime, dietro le quinte e contenuti esclusivi

Perché ascoltarlo adesso

Graziano Lobianco è una delle voci più credibili del nuovo rock italiano. Non propone un revival nostalgico, ma un rock attuale, che parla di vita vera e di riscatto.

Con un singolo già apprezzato e un album pronto a uscire, è il momento ideale per scoprire la sua musica e inserirla nelle proprie playlist.