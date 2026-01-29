Cottanera selezionata per rappresentare la Sicilia ai Giochi Olimpici Milano Cortina

L’Etna DOC Rosso 2023 di Cottanera selezionato per rappresentare l’eccellenza vitivinicola dell’Isola nella carta dei vini di Casa Italia durante le Olimpiadi invernali.

L’azienda di Castiglione di Sicilia, guidata dalla famiglia Cambria, è stata scelta per far parte dell’esclusiva selezione di MUSA, l’hospitality house di Casa Italia, che accoglierà atleti e ospiti tra Milano, Cortina e Livigno. La referenza etnea è l’unica etichetta siciliana inserita tra le ventisei selezionate in sedici regioni italiane per raccontare il patrimonio enologico nazionale durante i Giochi Olimpici.

La selezione, curata dal team di LT Wine & Food Advisory con il supporto di Luciano Ferraro, ha seguito rigorose linee guida volte a valorizzare i vitigni autoctoni e le denominazioni più rappresentative del territorio. Il vino scelto è un Nerello Mascalese in purezza, simbolo del versante nord del vulcano, apprezzato per la sua mineralità, profondità ed eleganza.

Francesco Cambria ha espresso profondo onore per il riconoscimento, sottolineando come il premio non riguardi solo la qualità produttiva della cantina, ma l’intero territorio dell’Etna e la sua unicità paesaggistica. Fondata nel 1960, Cottanera è oggi un punto di riferimento per la viticoltura innovativa e l’ospitalità d’eccellenza, come dimostrato dall’apertura di Dimora Cottanera e dal progetto artistico “Cottanera Visioni”.

Secondo Mariangela Cambria, responsabile comunicazione e marketing, la presenza ai Giochi Olimpici conferma il ruolo del vino come ambasciatore dei territori, capace di intrecciare storie di persone, paesaggi e arte in un’esperienza di enoturismo contemporaneo e autentico.